Marko: Door de straf moet alles raak zijn, maar basis voor 2023 is goed

Red Bull Racing krijgt zoals bekend een reductie van de windtunneltijd te verduren. Het is naast een boete de voornaamste straf voor het overschrijden van het budgetplafond in 2021. Concreet gaat het om een reductie van tien procent. Die tien procent is overigens gerekend ten opzichte van de tijd die Red Bull normaliter zou krijgen als constructeurskampioen en niet ten opzichte van de standaardwaarde. Het betekent dat er tien procent van zeventig procent af gaat in plaats van honderd, waardoor Red Bull 63 procent van de standaardwaarde overhoudt in plaats van zeventig (het normale getal voor de constructeurskampioen).

Max Verstappen heeft eerder al aangegeven dat deze straf pijn kan doen, maar ook dat het niet onoverkomelijk hoeft te zijn. Red Bull-motorsportchef Helmut Marko komt met woorden van gelijke strekking. "We zitten natuurlijk met die reductie van het aantal uren in de windtunnel. Dat betekent dat we als team heel efficiënt moeten werken. Alle dingen die we uitproberen, moeten meteen raak zijn", laat Marko bij Servus TV weten. "Maar gelukkig zijn de technische veranderingen voor volgend jaar niet zo groot. Het betekent dat we een goed basispakket hebben. Het team blijft ook bij elkaar en zoals Christian [Horner] al zei, wordt Max nog steeds iets beter. Daardoor kunnen we voorzichtig optimistisch het nieuwe seizoen in."

In de fabriek wordt nu logischerwijs met man en macht gewerkt aan de RB19, een auto die een voortzetting wordt van de succesvolle bolide uit 2022. "We hebben bij Red Bull de traditie dat we de auto pas op het allerlaatste moment echt af hebben. Maar het concept van de auto staat nu al. We kunnen inderdaad voortborduren op een zeer succesvolle auto uit 2022", beaamt Marko.

Mercedes weer terug vooraan?

Met die nieuwe bolide wacht hoogstwaarschijnlijk een strijd met Ferrari en Mercedes. Red Bull-teambaas Christian Horner verwacht dat het merk met de ster in 2023 veel weerstand kan bieden. "Mercedes is natuurlijk een sterk team. Die hebben veel kwaliteit in het team. Dit jaar zijn ze natuurlijk voor het eerst in negen jaar geen constructeurskampioen geworden, maar die komen volgend jaar sterk terug en hebben ook twee snelle coureurs", wijst hij onder meer op het feit dat George Russell dit jaar voor Lewis Hamilton is geëindigd in de WK-stand. "Eigenlijk mogen we niemand onderschatten richting volgend jaar. Ferrari zal er ook wel weer staan. Die hadden in 2022 natuurlijk ook al een goede auto. Ik kijk vooral naar onszelf en hoop dat we het succes kunnen voortzetten. Iedereen in de fabriek is in ieder geval supergemotiveerd en werkt nu keihard."