De Grand Prix van Hongarije werd voor Red Bull Racing een gedenkwaardige race. De Brits-Oostenrijkse formatie pakte op de Hungaroring opnieuw de overwinning, waarmee het voor de twaalfde race op rij de sterkste was. Het record van McLaren uit 1988, toen de renstal uit Woking elf keer op rij won, werd daarmee uit de boeken gereden. Opnieuw tekende Max Verstappen voor de overwinning, zijn zevende opeenvolgende zege, zijn negende van 2023 en tiende van de recordreeks van Red Bull.

Hoewel Verstappen voor de verandering eens naast pole-position greep, zette hij de race bij de start al naar zijn hand. Daarna volgde een dominant optreden, waarbij de Nederlander twee pitstops kon maken zonder de leiding te verliezen. Na het rijden van de snelste ronde liep hij uiteindelijk uit naar een voorsprong van 33 seconden ten opzichte van naaste belager Lando Norris. "Het was de succesvolle start en de soevereiniteit waarmee Max Verstappen de race naar huis reed. Hij spaarde de banden en reed de snelste ronde", concludeerde Red Bull-adviseur Helmut Marko dan ook na de race. Hij was zeer onder de indruk van de verrichtingen van Verstappen. "De soevereiniteit en het gemak onderscheiden hem steeds meer als een zeer grote uitzonderlijke coureur."

Daar waar Verstappen de race vanaf de eerste rij mocht aanvangen, stond Sergio Perez vanaf de negende startplek opnieuw voor een inhaalrace. Die bracht hem uiteindelijk naar een keurige derde positie, al leek P2 even tot de mogelijkheden te behoren. Dat dit niet lukte, lag volgens Marko aan de stukjes rubber die naast de ideale lijn lagen. "Hij heeft een zeer goede race gereden met enkele sterke inhaalacties. Bij het op een ronde zetten van anderen heeft hij de pech gehad dat hij van de ideale lijn af ging en daarmee marbles op zijn band kreeg. Die gingen er niet meer vanaf en daardoor kon hij Norris niet echt meer aanvallen", constateerde de 80-jarige uit Graz. "Hij is een zeer goede racer en na de negende plek in de kwalificatie was dit een heel goede verbetering."

Concurrentie gewaarschuwd voor Belgische GP

Qua race pace stond er in Hongarije dus geen maat op Red Bull, maar desondanks had Marko alvast een waarschuwing voor de concurrentie in petto met betrekking tot de Belgische GP van komend weekend. "De lay-out van het circuit zou eigenlijk beter bij onze auto moeten passen vanwege de snellere bochten", aldus Red Bulls topadviseur, die tegelijkertijd ook weet dat er nog factoren zijn die zijn team daarbij in de weg kunnen zitten. Een daarvan zou het weer in de Belgische Ardennen kunnen zijn. "Helaas wordt er regen voorspeld. Je moet dus hard en consequent zijn in de race: als het zicht te slecht is, moet de safety car op de baan komen of moet de race worden stilgelegd."