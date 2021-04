Marko: “Racesnelheid Perez van zelfde niveau als Verstappen”

“Zijn racesnelheid is van hetzelfde niveau als van Verstappen”, blikt Marko in een video-interview met zusterpublicatie Formel1.de terug op het optreden van Perez in Bahrein. “Op de momenten dat hij een vrije baan voor zich had, reed hij dezelfde rondetijden.” Zijn conclusie luidt daarmee: “So far, so good.“ Om daar wel aan toe te voegen: “Helaas gaf de kwalificatie een ander beeld.”

In de kwalificatie op zaterdag strandde Perez in Q2. Nadat zijn eerste rondetijd in die sessie geschrapt werd wegens track limits, verscheen hij voor zijn tweede en laatste run opnieuw met de medium compound op de baan. Perez kwam vervolgens niet verder dan een 1.30.659, waarmee hij een paar honderdsten tekort kwam om door te gaan naar Q3 en zichzelf tot de elfde plek op de grid veroordeelde. Dit moet beter, erkent Marko. “Het positieve is dat hij de meeste tijd in één bocht verloor, de eerste bocht. Dat was tijdens het testen ook al het geval. In de derde sector was hij gemiddeld genomen sneller dan Max. Het is alleen zaak dat je de hele ronde aan elkaar rijdt.” De Oostenrijker heeft er echter vertrouwen in dat het op dit vlak goed gaat komen met Perez: “We zijn ervan overtuigd dat hij ook in de kwalificatie veel dichter bij Max zal komen.”

Perez heeft een eenjarig contract bij Red Bull. Gevraagd of de coureur uit Guadalajara ervoor moet vrezen dat hij zijn zitje bij het topteam na dit seizoen alweer kwijt is aan het Japanse talent Yuki Tsunoda, die afgelopen weekend een goede indruk maakte bij zijn F1-debuut in Bahrein, antwoordt Marko: “We zullen moeten afwachten. We hebben net de eerste van 23 races gehad. We zullen zien hoe het zich ontwikkelt. We hebben met Yuki een ongelooflijk ruwe diamant in handen. We willen hem niet zomaar voor de leeuwen gooien. We zullen naar zijn ontwikkeling kijken en tijdig onze beslissing nemen.” Marko is duidelijk erg gecharmeerd van Tsunoda: “Hoe hij de auto laat vliegen, is fantastisch. Het is daarnaast een charismatische en grappige jongen. We zijn erg blij met hem.”

