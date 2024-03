Voor de Grand Prix van Australië zette Red Bull-adviseur Helmut Marko de coureurs van RB F1 Team op scherp. Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo lieten volgens hem wel goede snelheid zien in de kwalificatie, maar het ontbrak aan punten terwijl die volgens Marko zeker wel mogelijk waren met de huidige auto. In Melbourne tekende Tsunoda ook voor de eerste punten van het jaar door de zevende plaats te pakken en dus zes punten mee naar huis te nemen. Thuisheld Ricciardo kende een moeizamer weekend, dat begon met zijn geschrapte rondetijd in de kwalificatie.

"Daniel zat in zijn geschrapte kwalificatieronde binnen een tiende van een seconde van Yuki", schrijft Marko in zijn column voor Speedweek.com. "Maar door de motorwissel en de geschrapte ronde was de race al zo goed als voorbij voor hem voordat hij goed en wel begonnen was." Ricciardo begon zijn thuisrace van de achttiende plaats en hij boekte met de twaalfde plaats wel vooruitgang, maar niet genoeg om punten te pakken. "Daniels snelheid is verbeterd, maar Yuki rijdt op dit moment op een heel hoog niveau en maakt geen fouten", voegt Marko toe.

Hij benadrukt dat hij en voormalig teambaas Franz Tost 'altijd in hem hebben geloofd'. "Zijn snelheid stond voor ons altijd buiten kijf", meent Marko. "Zijn problemen waren een gebrek aan controle, uitbarstingen en de neiging om fouten te maken. Dat is dit seizoen allemaal verdwenen", merkt de Red Bull-adviseur op. "Yuki kwam op heel jonge leeftijd naar Europa en dat is heel, heel moeilijk voor een Japanner. Het leven is hier heel anders, maar nu gaat het goed en Yuki wordt erkend op de rijdersmarkt."

Debuut voor Iwasa

Marko spreekt van een 'belangrijk' resultaat voor RB F1 Team in Australië en is onder de indruk van de prestaties van Tsunoda. "Het is ongelooflijk moeilijk voor de laatste vijf teams om in de punten te eindigen." De 80-jarige uit Graz vindt daarom ook dat Williams er goed aan gedaan heeft om Alexander Albon in de auto van Logan Sargeant te zetten. Het team had geen reservechassis meegenomen en het chassis van Albon was te beschadigd geraakt bij zijn crash in de eerste vrije training. Williams moest met één auto door en zette Sargeant aan de kant omdat zij meer vertrouwen hadden in Albon om punten te scoren. "Daarom begrijp ik de beslissing van Williams om Albon de auto van Sargeant te geven na zijn crash. Albon is duidelijk de sterkere coureur en een kampioenschapspunt kan tot 10 miljoen dollar waard zijn. In dat opzicht was het een logische beslissing", aldus Marko.

In zijn column blikt Marko ook al vooruit op de Grand Prix van Japan. Hij verklapt daarbij dat Ricciardo in de eerste vrije training zijn zitje moet afstaan aan Red Bull-junior Ayumu Iwasa. F1-teams moeten immers minstens twee keer per jaar een rookie in de auto zetten tijdens een vrije training. "Op vrijdag gaat onze jonge coureur Iwasa trainen en wordt het een volledig Japanse line-up." Hij heeft bovendien hoop op een goed resultaat voor het zusterteam van Red Bull Racing: "Het circuit van Suzuka moet goed bij RB passen."