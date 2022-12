Marko snapt wegwerken van Binotto niet: "Een verzwakking voor Ferrari"

Frederic Vasseur mag vanaf januari de scepter zwaaien in Maranello. De Fransman volgt zoals bekend Mattia Binotto op als teambaas van de rode brigade. Binotto vertrekt na een seizoen waarin Ferrari ontegenzeggelijk fouten heeft gemaakt, al moet gezegd dat hij alle doelen uit het meerjarenplan heeft gehaald. Zo was het doel voor 2022 om weer competitief te worden. Dat is meer dan gelukt. De wereldtitel staat pas voor 2023 en 2024 als stip aan de horizon.

Desondanks had Binotto het vertrouwen niet meer en kon hij niets anders doen dan de eer aan zichzelf houden door op te stappen. Het betekent weer een wisseling van de wacht in Maranello, hetgeen in schril contrast staat met de situatie bij Red Bull. Daar zit Christian Horner al sinds 2005 op zijn post als teambaas. "De nieuwe man wordt de zesde Ferrari-teambaas die ik in mijn tijd bij Red Bull tegenover me krijg", laat de Brit weten. Hij voegt toe dat Binotto hard op het voorbije jaar is afgerekend, misschien wel te hard. Helmut Marko is dezelfde mening toegedaan en betwijfelt of de Scuderia een goede keuze heeft gemaakt.

"In het geval van Ferrari begrijp ik de wissel niet helemaal. Ik zie Binotto als een excellente techneut en ook als een goede politicus", aldus Marko bij Auto, Motor und Sport. "Hij werd alleen overweldigd door het enorme takenpakket. In mijn optiek was het voldoende geweest om een sportief directeur naast hem te zetten. Die had hem op het circuit en ook met de strategie kunnen ondersteunen. Met de nieuwe man, die ook vele taken heeft, zie ik dit juist als een verzwakking voor Ferrari."

Mercedes en Red Bull de grote winnaars door stabiliteit

Marko duidt hiermee natuurlijk op de komst van Vasseur. De transfer heeft bijgedragen aan een grote teambazentombola. Zijn vertrek maakte immers de weg vrij voor Andreas Seidl om eerder naar Sauber en daarmee het Audi-project te gaan. Andrea Stella wordt door deze stoelendans ook al eerder dan gepland de teambaas van McLaren. Horner stond in een eerder stadium ook op het lijstje bij Ferrari, maar Marko benadrukt dat er bij het energiedrankenmerk niets verandert. "Nee hoor, bij ons is het rustig. Ik heb recent ook een gesprek gevoerd met de nieuwe baas Oliver Mintzlaff. We zijn het eens dat het niet zinvol is om iets te veranderen aan een succesformule als Red Bull Racing. Wat betreft AlphaTauri moeten we kijken, daar stelde het afgelopen jaar ons namelijk niet tevreden."

Na het even compacte als enerverende silly season bij de teambazen is de conclusie van Marko tamelijk helder: Red Bull Racing en Mercedes zijn zonder iets te doen de grootste winnaars. "Absoluut, dat komt natuurlijk door de stabiliteit en de continuïteit", besluit de 79-jarige Oostenrijker.