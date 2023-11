Marko: "Was smetje geweest als Perez geen tweede was geworden in F1 2023"

Waar Max Verstappen in Las Vegas zijn achttiende zege van het Formule 1-seizoen 2023 heeft gegrepen, wist Sergio Perez de tweede plek in het rijderskampioenschap veilig te stellen. De tweede stek in de race moest hij door een fraaie inhaalactie van Charles Leclerc aan de Ferrari-coureur laten, al is Helmut Marko nog altijd tevreden over de race van Perez. "Na het gebeuren in de eerste bocht lag Checo zo'n beetje laatste en op een gegeven moment was hij ineens de leider", begint Marko zijn terugblik met Motorsport.com in de paddock.

Perez reed met meer vleugel dan Verstappen

"In de laatste ronde heeft Leclerc hem nog gepakt, maar desondanks was het een erg goede race." In de slotfase zag Marko dat Perez topsnelheid tekortkwam, samenhangend met de set-up keuze van de Mexicaan. "Perez had een andere afstelling met meer downforce", bevestigt Marko. "Daardoor was hij langzamer op de rechte stukken. Max heeft zijn afstelling richting de derde vrije training en de kwalificatie nog aangepast door met minder vleugel te gaan rijden." Verstappen heeft zelf al laten weten dat hij beide varianten in de simulator heeft getest. Het leidde volgens de wereldkampioen tot vergelijkbare rondetijden, maar op uiteenlopende manieren.

Doordat de topsnelheid in races een handig wapen kan zijn - zeker als het dicht bij elkaar zit - koos Verstappen voor minder downforce. Perez hield vast aan de variant met meer vleugel en heeft daar in de slotfase een prijs voor moeten betalen. Het doet voor Marko echter weinig af aan zijn optreden in de gokstad. De Oostenrijker is tevreden over wat Perez heeft laten zien. "En eigenlijk was zijn race in Brazilië ook al goed. Ik vond het zondag indrukwekkend om te zien hoe ze met elkaar samenwerkten, zowel bij het inhalen van Leclerc als ook dat Max zich daarna liet afzakken om Perez een soort slipstream te geven, of om hem in ieder geval op sleeptouw te willen nemen."

Red Bull voor het eerst één en twee in WK

Dat laatste heeft niet kunnen voorkomen dat Leclerc met zijn inhaalmanoeuvre de tweede plek heeft heroverd, al is Perez wel zeker van de tweede plek in het rijderskampioenschap. Red Bull heeft zo voor het eerst in diens historie een één-tweetje in het WK voor coureurs te pakken. "We hebben gezegd: door het succes zijn we gaandeweg dit seizoen minder bescheiden geworden. We hebben inmiddels elf wereldkampioenschappen gewonnen, maar konden nog nooit een één-tweetje in het WK pakken. Dat ontbrak er nog aan voor ons", voegt Marko voor de camera van het Duitse Sky Sports toe. "Het was in bepaald opzicht toch een klein smetje geweest als ons het dit seizoen weer niet was gelukt. We zijn er echt voor gegaan en zijn erg trots dat het nu is gelukt."

Video: De uiteenlopende afstellingen van Verstappen en Perez en de verdere Grand Prix van Las Vegas besproken in een nieuwe F1-update