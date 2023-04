Marko: Moeten set-up Perez ditmaal volgen, ook veiliger voor Verstappen

De vrijdagse trainingen voor de Grand Prix van Australië hebben teams niet zo'n helder beeld opgeleverd als dat doorgaans het geval is. De eerste vrije training verliep nogal rommelig met aardig wat uitstapjes naast de baan, veel verkeer en een bijbehorende code rood door een GPS- dan wel dataprobleem. In de tweede training is het traditiegetrouw tijd voor de lange runs, maar daar kwam door het weer ook weinig van terecht. Het betekent dat teams minder kennis hebben opgedaan dan normaal, al heeft Marko wel al een idee welke kant Red Bull op moet voor de belangrijkste dagen van het raceweekend.

"We zijn met Perez en Verstappen vandaag voor verschillende afstellingen gegaan. De conclusie is dat we meer de kant van Perez zijn set-up op moeten gaan. Dat betekent: meer downforce om de auto wat stabieler te maken", laat Marko bij het Oostenrijkse Servus TV weten. Volgens hem kan Max Verstappen ditmaal ook baat hebben bij een afstelling met iets meer neerwaartse druk. "We zijn snel, al is de auto soms nog wat nerveus. Vooral Max heeft volgens mij behoefte aan iets meer downforce dan waar hij vandaag mee reed. Maar ik neem aan dat het een spannende race wordt." Met die laatste woorden duidt Marko niet alleen op een tweestrijd tussen de Red Bull-coureurs. "Alonso oogt hier behoorlijk snel. En je moet wel bedenken: hij staat in het WK nog maar veertien punten achter, dat is niks."

Dat Alonso in de tweede training bovenaan stond, hoeft echter niet meteen iets te zeggen. Zo erkent Marko dat het beeld - los van de regen - veel met de uiteenlopende programma's te maken had. "Wij hebben ons in die tweede trainingen helemaal niet op rondetijden gericht. Na iedere ronde zijn we eigenlijk meteen naar binnen gekomen om steeds verder aan de afstelling te werken. Dat heeft bij beide coureurs relatief goed uitgepakt en dus kunnen we de zaak met een gerust hart evalueren."

Volgens Marko moet die evaluatie dus leiden tot een afstelling met relatief veel downforce. Het zorgt niet alleen voor een stabieler gevoel in de auto, maar heeft volgens de Oostenrijker ook een ander voordeel. "Als we dit weer houden, dan wil je helemaal graag met iets meer downforce rijden." De verwachting is dat de kwalificatie en race droog verlopen, al neemt Marko liever het zekere voor het onzekere. "We zitten hier aan het water, dus je weet maar nooit. Op deze manier zijn we in ieder geval overal op voorbereid."

F1-update: Andere afstelling voor Verstappen en nieuw sprintformat in F1?