Marko feliciteert Perez, maar zege niet cruciaal voor Red Bull-kans

Waar Red Bull nog steeds nadenkt over de ideale teamgenoot van Max Verstappen in 2021, geeft Sergio Perez het best mogelijke visitekaartje voor zichzelf af. De Racing Point-coureur leek tijdens de eerste race in Bahrein al op weg naar een podiumnotering, al gooide een geplofte Mercedes-motor toen nog roet in het eten. Tijdens de Grand Prix van Sakhir nam hij op de best denkbare manier revanche met winst. "Of ik nog steeds op een roze wolk leef? Nou ja, je denkt er nog wel aan, al gaat alles in de Formule 1 zo snel", blikt hij vanuit Abu Dhabi nog even terug.

Besluit Red Bull na het seizoen: "Timing maakt niet veel meer uit"

Perez werd na afloop van zijn zegetocht overladen met felicitaties, maar zat de man die hem aan een zitje voor 2021 kan helpen daar ook bij? "Ja. Ik heb felicitaties van nagenoeg alle teambazen ontvangen. Helmut zat daar ook bij, het was best fijn om dat te zien", reageert hij tijdens de online persconferentie op een vraag van Motorsport.com. "Wanneer we een besluit van Red Bull kunnen verwachten? Wat ze publiekelijk zeggen klopt wel . Ze zullen het besluit pas op enig moment na dit laatste raceweekend nemen, ik weet ook niet precies wanneer.

Waar Perez in een eerder stadium nog aandrong op een snel besluit van de Red Bull-kopstukken, heeft hij dat thema nu naast zich neergelegd. "Dat maakt eigenlijk niet meer uit aangezien we toch al tegen het einde van dit jaar lopen. We hebben nu al zo lang gewacht dat één of twee weken extra wachten ook niet veel verschil meer maakt." Dit hangt nauw samen met eerdere uitlatingen van Perez, waarbij hij aangaf voor alles of een jaartje niks te gaan. De triomfator van de Sakhir GP gaat ofwel voor Red Bull Racing ofwel voor een sabbatical.

"Eén dag verandert je F1-leven niet meteen"

Maar heeft die zege invloed op zijn kansen bij Red Bull? "Ik zeg altijd dat één race niet je hele leven in de Formule 1 gaat veranderen, daar geloof ik in. Wat ik in de voorbije jaren heb laten zien, weekend na weekend en jaar na jaar, is volgens mij belangrijker", zo vervolgt Perez desgevraagd door Motorsport.com Nederland. "We hebben ups en downs gekend, maar ik heb ieder seizoen wel steeds met goede resultaten afgesloten. Dit jaar is het al helemaal een kwestie van veel ups en downs geweest. Ik heb twee races gemist door COVID en dat is in zo'n kort kampioenschap natuurlijk zeer kostbaar. En toen we het podium 'in the pocket' hadden, ging het bovendien mis met de motor. Veel gemiste kansen dus, maar ik sta nog steeds vierde in het kampioenschap. In dat opzicht is het weer een sterk jaar geweest."

