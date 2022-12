Sergio Perez kwam dit jaar meer dan prima uit de startblokken. De coureur uit Guadalajara hield in de eerste raceweekenden gelijke tred met Max Verstappen. Na winst in Monaco en het verslaan van Verstappen tijdens de kwalificatie in Baku kreeg Perez zelfs het geloof dat 2022 wel eens zijn jaar zou kunnen worden. In het restant van het seizoen is dat zoals bekend ijdele hoop gebleken. Naarmate de voorkant van Red Bull RB18 beter bij de rijstijl van Verstappen ging passen en de Nederlander beter in zijn ritme kwam, raakte Perez achterop.

Aan het eind van de rit heeft Perez genoegen moeten nemen met een derde plek in het rijderskampioenschap, nog achter snelste Ferrari-man Charles Leclerc. Bij Perez en ook zeker zijn vader is het vertrouwen echter aanwezig dat Checo in 2023 terugslaat. Rond de Grand Prix van Abu Dhabi liet de vader van Perez optekenen dat Verstappen 'de hete adem' al voelt en dat Perez klaar is voor de grote stap voorwaarts. In Abu Dhabi sprak de coureur dat vertrouwen zelf ook uit.

Helmut Marko heeft echter een andere kijk op de zaak. "Checo kan zeker één of twee races winnen. Maar ik zie het momenteel niet gebeuren dat hij over een heel seizoen met Max kan strijden", laat de Oostenrijker aan Bild weten. "Ik zie in algemene zin sowieso niet gebeuren dat iemand Max met hetzelfde materiaal kan verslaan." Die laatste constatering maakt Marko ook hoopvol voor 2023. "Wij zijn als team al op de goede weg voor 2023 en hebben met Max de beste coureur van het veld."

Tegelijkertijd vlakt Marko Lewis Hamilton nog niet uit. De Brit bleef in 2022 voor het eerst in zijn lange F1-carrière een jaar zonder zege. Gevraagd of een herhaling van zetten in 2023 mogelijk is, reageert Marko: "Nou, ik vrees van niet. Mercedes heeft zich gedurende het jaar teruggeknokt. Aan het einde zaten ze misschien nog niet helemaal op ons niveau, maar Lewis is nog steeds een topcoureur en richting volgend jaar heeft Mercedes meer tijd in de windtunnel." Het betekent dat Hamilton weer een factor van belang kan worden, al schrijft Marko hem nog niet op als voornaamste titelkandidaat. "Doordat we zelf ook op de goede weg zijn, maak ik me nog niet meteen zorgen."