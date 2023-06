Marko: Perez hoeft niet te vrezen voor plek bij Red Bull Racing

Red Bull Racing is in het Formule 1-seizoen 2023 tot nu toe een klasse apart. De eerste zeven races van het jaar werden allemaal gewonnen door de Oostenrijkse formatie en zodoende staan Max Verstappen en Sergio Perez op dit moment ook eerste en tweede in het WK. Toch kijkt laatstgenoemde inmiddels ook al tegen 53 punten achterstand aan ten opzichte van zijn teamgenoot en dat is grotendeels te wijten aan de laatste drie races in Miami, Monaco en Spanje. Daar waar Verstappen deze drie races op zijn naam schreef, moest Perez het doen met een tweede, een zestiende en een vierde plaats.

Met name de optredens in Miami - waar Verstappen vanaf P9 won en Perez de pole niet in de zege kon omzetten - en Monaco zorgden voor geruchten dat de positie van de coureur uit Guadalajara onder druk staat. Het zou zelfs niet zeker zijn dat Perez het huidige seizoen zou mogen afmaken. Dit alles is momenteel echter totaal niet aan de orde, verklaart Red Bull-topadviseur Helmut Marko tegenover F1-Insider. "Dat is allemaal onzin. Sergio's plaats heeft nooit ter discussie gestaan en dat gaat ook niet gebeuren. Hij is een belangrijk element in het bereiken van onze doelstellingen voor dit jaar. We willen als eerste en tweede eindigen in het rijderskampioenschap en zo snel mogelijk wereldkampioen bij de constructeurs worden."

Dat Perez nu niet hoeft te vrezen voor een noodgedwongen vertrek bij Red Bull, betekent echter niet dat Marko helemaal tevreden is met wat hij de afgelopen weken van de Mexicaan heeft gezien. "Na zijn matige optredens in Miami en Monaco heb ik Sergio eraan herinnerd dat hij zich op zijn taak moet focussen. Hij maakte daar geen gebruik van de kansen die hem werden geboden", aldus Marko. "Met Max heeft hij in het team een tegenstander die heel moeilijk te verslaan is. Dat geldt niet alleen voor hem, maar op dit moment voor alle coureurs op de grid. Hij moet zich daarom op zichzelf concentreren en niet wanhopig proberen om Max te verslaan. En hij moet er staan als het niet optimaal loopt voor Max. Sergio's goede race na de mislukte kwalificatie in Barcelona was weer een eerste stap in de goede richting."

