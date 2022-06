Sergio Perez zit momenteel in zijn tweede jaar bij Red Bull en voelt zich duidelijk op zijn gemak in de RB18. In Monaco had hij het hele weekend de overhand op Max Verstappen en na tactisch gesteggel bij Ferrari, ging de Mexicaanse Red Bull-coureur uiteindelijk met de overwinning aan de haal. Perez is Verstappen tot op vijftien punten genaderd en lijkt zich als 'tweede coureur' te gaan mengen in een intense titelstrijd, die al volop gevoerd werd door Verstappen en Ferrari-coureur Charles Leclerc. Kort na de zege in Monte Carlo maakte Red Bull bekend dat Perez tot en met 2024 heeft bijgetekend.

Op de vraag aan Red Bull-adviseur Helmut Marko of de Formule 1 zich kan gaan opmaken voor een duel tussen zijn twee coureurs, antwoordt de Oostenrijker tegen Motorsport.com. "We vergeten een ding: Verstappen heeft twee keer de finish niet gezien en dat waren twee tweede plaatsen. Perez was daar in een normale race als vierde geëindigd. Het gat was anders al veel groter geweest dan hoe dat nu is", vertelt Marko. "Maar dat weerhoudt Perez er niet van bezig te zijn aan een geweldig seizoen. Als het op pure snelheid aankomt, is Max meestal de snellere in de races."

Verstappen is volgens Marko dan wel sneller, de Oostenrijker weet maar al te goed dat de auto nog niet naar wens van de Nederlander. "Hij wil veel grip aan de voorkant, de achterkant mag dan gerust met een gangetje van 250 kilometer per uur uitbreken. Max heeft dan niet eens door dat dat gebeurt, terwijl anderen met die snelheid nerveus worden. Onze auto is nu wat neutraler, zelfs een beetje te lief. Dat is wat hij lastig vindt. Naast de uitvalbeurten hadden we ook veel andere problemen. Denk aan de hydraulische problemen waardoor een complete vrijdag door het putje ging en het malheur met DRS."

Emoties Max Verstappen geen probleem voor Helmut Marko

En dat laatste probleem zorgde voor een kwade Verstappen tijdens de Grand Prix van Spanje. De F1-kampioen liet dit meermaals weten in zijn jacht op Mercedes-coureur George Russell. Marko vindt het geen probleem dat zijn pupil zich zo laat op horen op de radio, zolang de resultaten er maar niet onder lijden. "Hij wilde Russell dolgraag inhalen, pushte soms wat te vroeg en kon vervolgens niet inhalen vanwege het DRS-probleem. Moet je dan kalm blijven?", vraagt de oud-coureur zich hardop af. "Hij ziet dat er een race gaande is. Het is een coureur met emoties die hij laat horen. Hij heeft laten zien dat je alsnog kampioen kan worden, ook al ben je dan nog maar 24 jaar. Ik wilde dat Yuki Tsunoda deze rust had. De manier waarop hij soms zijn geduld verliest, kost hem ook snelle tijden. Maar soms zijn situaties, personen of emoties zo. Dat is totaal geen probleem."