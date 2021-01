Marko verklaart waarom hij Vettel sabbatical adviseerde voor 2021

Nog voordat het seizoen 2020 daadwerkelijk van start ging wist Sebastian Vettel al dat het zijn laatste in dienst van Ferrari werd. De roemruchte Italiaanse renstal kondigde vervolgens aan dat hij vervangen zou worden door Carlos Sainz. Voor Vettel begon daarna een periode van wikken en wegen over de volgende stap in zijn carrière. Daarbij legde hij onder andere contact met Marko, de adviseur van Red Bull met wie hij in zijn periode bij de energiedrankengigant een goede band opbouwde. Destijds zei Helmut Marko dat Vettel het beste een jaar pauze zou kunnen nemen. Tegenover F1-Insider verklaart de Oostenrijker waarom hij dat zei.

“Het was duidelijk dat Sebastian een lastig jaar zou hebben bij Ferrari. Ik wilde dat hij niet onbezonnen zou handelen, maar dat hij wachtte”, haalt Marko terug. “Het was duidelijk voor mij dat er fundamentele dingen zouden gaan veranderen in de rijdersmarkt voor 2022. Ik was er bijvoorbeeld zeker van dat er dan een vacature bij Mercedes zou komen, maar niet alleen daar. Ook Red Bull hoorde daarbij. Ik hoopte dat hij op het juiste moment nog op de markt zou zijn, zodat hij het best mogelijke aanbod aan kon nemen. Bovendien wilde ik niet dat een viervoudig wereldkampioen op die manier afscheid zou moeten nemen van de Formule 1.”

Vettel gaf echter de voorkeur aan een langer verblijf in de Formule 1 en verbond zich in september aan Aston Martin. Die keuze noemt Marko begrijpelijk. “Aston Martin was heel verleidelijk. De naam is historisch en de nauwe samenwerking met Mercedes bood mooie sportieve perspectieven. Ik begrijp zijn keuze, hoewel ik persoonlijk gewacht had.” Een van de gevolgen van de redelijk vroege keuze voor Aston Martin was dat Vettel uiteindelijk een zitje bij Red Bull misliep. “Toen Ferrari hem de wacht aanzegde, hadden we geen plek voor 2021. Destijds geloofden wij dat Alexander Albon zich positief zou ontwikkelen en in 2021 naast Max Verstappen zou rijden”, aldus Marko. “Dat heb ik Sebastian verteld, maar helaas hadden wij het verkeerd. Toen wij moesten handelen, stond Seb niet meer op de lijst omdat hij zich al voor een lange periode aan Aston Martin had verbonden. Daarom was Sergio Perez voor ons de logische keuze.”