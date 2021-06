Marko ziet Vettel voor Stroll: “Dat zal pappie niet leuk vinden”

Als hoofd van het talentenprogramma van Red Bull was Helmut Marko ervoor verantwoordelijk dat Sebastian Vettel in 2007 op 19-jarige leeftijd zijn debuut maakte in de Formule 1. De Duitser won vier keer de wereldtitel bij Red Bull, alvorens hij in 2015 de overstap maakte naar Ferrari. De Heppenheimer werd vorig jaar aan de kant geschoven door de Italiaanse renstal, maar hij werd opgepikt door teameigenaar Lawrence Stroll en vond daarmee voor 2021 onderdak bij het team van Aston Martin.

Met zijn 33 jaar brengt Vettel een hoop ervaring mee naar Aston Martin, waar hij dit jaar een team vormt met 'zoontje van de baas' Lance Stroll. Ondanks zijn ervaring kende Vettel bij de renstal uit Silverstone een stroeve start en was de 22-jarige Stroll de snellere van de twee, maar in de laatste twee races wist Vettel zich te herpakken: in Monaco scoorde de viervoudig wereldkampioen na een sterke race zijn eerste puntenfinish in het groen, waarna hij zich afgelopen weekend in Baku naar de tweede plek knokte en daarmee na eerdere podiums voor Toro Rosso, Red Bull en Ferrari nu ook als Aston Martin-coureur het ereschavot heeft mogen betreden.

Marko ziet de oude Vettel terug

“Dit was de Vettel die we kennen”, vertelt Helmut Marko wanneer hij door Auto, Motor und Sport gevraagd wordt naar de prestaties van zijn oud-pupil. “Hoe hij daar op het podium sprong, maar vooral zijn inhaalacties. De strijd met Gasly en zijn eerste ronde.”

Het doet Marko goed dat Vettel eindelijk zijn draai lijkt te hebben gevonden: “Ik ben heel blij dat hij in relatief korte tijd deze ommekeer heeft weten te maken. Ik hoop dat dat ook op andere circuits het geval zal zijn.”

Door zijn twee puntenfinishes staat Vettel in de WK-stand nu negende met 28 punten, meer dan het drievoudige aantal dat teamgenoot Stroll tot dusver bij elkaar heeft weten te sprokkelen. De 78-jarige Marko denkt dat niet iedereen daar blij mee zal zijn binnen het team uit Silverstone: “Hij is de nummer 1 in het Stroll-team. Dat zal pappie waarschijnlijk niet zo leuk vinden.”