“Hoe constant hij is”, antwoordt Dr. Helmut Marko in de paddock van het Losail International Circuit op de vraag van Motorsport.com wat hij dit jaar het meest indrukwekkend vindt aan Verstappen. “Hij rijdt elk weekend weer op het allerhoogste niveau.” Met name over een volledige race-afstand vormen Verstappen en de Red Bull RB19 dit jaar een onverslaanbare combinatie.

Gevraagd naar de hoogtepunten van Verstappens derde titeljaar, komt Marko echter uit bij twee kwalificatie-optredens. “Dan moet ik toch de kwalifcatierondes in Monte Carlo en Suzuka noemen. Die waren buitengewoon.” In Monaco ging de snelste tijd in de slotfase van de kwalificatie van hand tot hand, alvorens Max Verstappen met minder dan een tiende verschil de pole voor de neus van Fernando Alonso wegkaapte. In de kwalificatie in Japan was de voorsprong op de concurrentie juist heel groot - bijna zes tienden - nadat het team een week eerder in Singapore nog een bijzonder moeizaam weekend kende.

'Als hij er geen plezier meer uithaalt, vertrekt hij'

Toen Max Verstappen zaterdag na het binnenhalen van het kampioenschap gevraagd werd hoeveel wereldtitels hij naar zijn idee zou kunnen pakken in zijn carrière, antwoordde de Nederlander dat dat afhangt van hoe goed de auto’s zullen zijn waarmee hij de komende jaren rijdt, maar ook van hoe lang hij nog in de Formule 1 actief wil zijn. “Het betekent alleen dat hij doorgaat zo lang hij het nog naar zin heeft in de Formule 1 en dat het hem niet uitmaakt hoeveel titels het uiteindelijk zullen worden”, reageert Marko op de uitspraak van Verstappen. “Als hij er geen plezier meer aan beleeft, vertrekt hij.” Mocht het zover komen, dan heeft de motorsportbaas van Red Bull daar vrede mee: “Dat is zijn beslissing. Hij is een fantastische rijder, maar als hij niet langer gemotiveerd is, heeft het geen zin om door te gaan.”

Gezien de vorm van Verstappen en Red Bull in 2023 en het feit dat de technische regels volgend jaar niet veranderen, lijkt er een goed fundament te liggen voor een vierde titel in 2024. Marko houdt een slag om de arm. “De Formule 1 is een enorm competitieve omgeving. Volgend jaar is weer een nieuw seizoen. Je ziet met McLaren hoe snel dingen kunnen veranderen in de Formule 1. We moeten daarom hard werken om onze superieure prestaties vast te blijven houden. Dat we volgend jaar weer sterk zullen zijn, staat zeker niet vast.”

