Marko: Remmen voor GP Amerika vervangen, Austin lastigste zege Verstappen in 2023

Max Verstappen heeft op het fraaie Circuit of the Americas zijn vijftigste Formule 1-zege gepakt en is daarmee toegetreden tot een elitegroepje uit de F1-historie. De Limburger moest vanaf P6 komen, al is dat niet eens het grootste euvel gebleken. Remproblemen maakten de opgave een stuk lastiger en zorgden voor zenuwen in de pitbox van Red Bull. "We waren de hele race eigenlijk nerveus, omdat we al vrij snel van de remproblemen af wisten", laat Helmut Marko in de paddock van Austin aan Motorsport.com weten.

"Het lastige was dat de ene keer de voorkant blokkeerde bij het remmen en een andere keer de achterkant. Max wist dus niet wat er zou gebeuren als hij het rempedaal intrapte. Er zat geen systeem in en dat maakte het lastig." Verstappen gaf na afloop aan dit specifieke probleem nog nooit te hebben gehad in F1. "Er waren wat indicaties in de kwalificatie, maar voor de race hebben we de remmen vervangen", vervolgt Marko. "Dat is eigenlijk een standaardprocedure. Alleen de remproblemen waren daarmee niet verholpen, ze werden alleen maar erger. In de data konden we de reden niet zien, maar tijdens de race was het natuurlijk overduidelijk."

Het maakt dat Verstappen er behoorlijk hard voor moest werken. Opperste concentratie was nodig en dus liet hij race-engineer Gianpiero Lambiase weten niet tegen hem te praten in de remzones. Verstappen grapte tijdens de persconferentie dat het behoorlijk vriendelijk ging, aangezien hij het woord please gebruikte. Marko kan er eveneens om lachen: "Hij moest iedere ronde op de absolute limiet rijden. Maar ik moet zeggen dat hij het hele weekend al een beetje nors was", aldus de 80-jarige Oostenrijker. "Hij heeft twee keer gewonnen, dus op zich was daar geen reden toe. Misschien komt het doordat hij hier in Amerika erg veel marketingdingen moest doen en was dat iets te veel voor hem."

Hamilton was enorm gemotiveerd om Verstappen te pakken

Belangrijker is natuurlijk wat er op het asfalt gebeurde. Verstappen hield met het remprobleem stand en dus slaat Marko deze overwinning hoog aan. "Het was een ongelooflijke prestatie van Max om de auto inclusief dat remprobleem zonder foutje op de baan te houden. Dat geldt des te meer doordat hij de enorme druk van Hamilton kon weerstaan, die trouwens een geweldige race reed", is Marko complimenteus richting de Mercedes-coureur die later gediskwalificeerd zou worden. "Vergeet ook niet dat Hamilton aan het eind op mediums stond en wij op harde banden. Dit is van alle overwinningen de lastigste race van het seizoen geweest en misschien ook wel de beste race van Max dit jaar."

Die laatste woorden onderstreept Marko nog eens bij de vraag om te reflecteren op vijftig F1-zeges van Verstappen. "Poeh, het is moeilijk om iets te noemen. We hebben in die tijd zoveel mooie momenten beleefd. Om er eentje uit te pikken is lastig, maar ik moet zeggen: wat hij vandaag heeft gedaan door met remproblemen een enorm snelle en gemotiveerde Hamilton achter zich te houden, is een enorme prestatie." Marko lacht afsluitend als hij wordt gevraagd of Mercedes wellicht had kunnen winnen als ze Hamilton iets eerder naar binnen hadden gehaald. "Tja, dat is als, als, als. Aan het eind van de rit hebben wij deze gelukkig gewonnen." Door de diskwalificatie van Hamilton had het logischerwijs ook niet veel uitgemaakt, al is dit voor zowel Verstappen als de sport wel een beter scenario. De vijftigste zege is nu met iets meer cachet tot stand gekomen.

