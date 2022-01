Marko rekent weer op Red Bull en Mercedes: Geen nieuw Brawn-sprookje

In 2009 kwam Brawn GP als een duvel uit het spreekwoordelijke doosje. Op de grondvesten van Honda wist Ross Brawn met de dubbele diffuser te komen en kon Jenson Button met zijn enige wereldtitel aan de haal gaan. Met een nieuwe omwenteling in het reglement voor de boeg gaan de gedachten terug naar Brawn en rijst de vraag of er anno 2022 weer zo'n verrassing mogelijk is. Het is een vraag die Helmut Marko op voorhand met 'nee' beantwoordt: "Die dubbele diffuser was toen eigenlijk ook een politieke kwestie", laat de topadviseur aan het Oostenrijkse Autorevue weten.

"Met de standaard die teams als Red Bull en Mercedes vandaag de dag hebben - met de simulaties, computermodellen en alle middelen - geloof ik niet in zo'n verrassing." Marko zet eerder in op een nieuwe tweestrijd tussen zijn eigen team en Mercedes, in zekere zin dus een voortzetting van 2021. "Het veld komt hopelijk wel iets dichter bij elkaar. Want in principe, als we echt voluit hadden gereden, dan hadden die twee teams het hele veld op een ronde achterstand kunnen zetten."

Dat zou in 2022 anders moeten zijn, al betekent dat niet dat de knikkers anders verdeeld worden. "De krachtsverhoudingen blijven in mijn optiek wel gelijk. Misschien zet Ferrari nog wel een stap en kunnen zij op eigen kracht een race winnen", vervolgt de man uit Graz. In een prominente rol voor de Scuderia in de titelstrijd gelooft hij niet, al concludeert Marko wel dat Ferrari langzaam maar zeker uit het dal klimt. "De laatste stap die ze met de motor hebben gezet, was duidelijk zichtbaar. Volgens mij zijn ze met de E-fuels ook goed op weg, al moet je uiteindelijk constant zijn over een heel jaar."

In dat opzicht houdt Marko vast aan zijn eigen indrukken en die zeggen dat Mercedes en Red Bull toonaangevend zijn. Alle andere signalen in deze winterperiode neemt hij met een flinke korrel zout. "Nu hoor je van iedereen hoe geweldig de data voor aankomend jaar lijkt, maar daar geef ik allang niets meer om. Ik zie alleen de vooruitgang die wij boeken en die is significant. Verder staan wij er ook om bekend dat we snel op topniveau kunnen komen als we niet zo goed uit de startblokken zijn gekomen. We hebben ook Adrian Newey, die weer ongelooflijk toegewijd is, en we zijn bezig om veel contracten met vijf jaar te verlengen. Zo willen we echt voor continuïteit zorgen", sluit Marko af.