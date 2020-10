Marko: "Red Bull heeft drie opties om vertrek Honda op te vangen"

Na de vechtscheiding met Renault hoopte Marko aan een langdurige relatie met Honda te kunnen bouwen. Na anderhalf jaar met het vlaggenschip van Red Bull Racing komt het einde van die samenwerking echter alweer in zicht. Een streep door de rekening, al benadrukt Marko nogmaals dat Red Bull niet zomaar uit de Formule 1 wil stappen.

Die mogelijkheid ligt formeel nog wel op tafel, ook omdat het Concorde Agreement die ruimte na ieder seizoen biedt, maar geniet niet de voorkeur. "Dat is zeker niet onze intentie", aldus Marko in gesprek met Sky Deutschland. Dat de 77-jarige man uit Graz die optie nog niet keihard uitsluit, is vooral om in dit stadium een veilige slag om de arm te houden. "Als we op de één of andere manier geen competitieve motor kunnen krijgen en geen kans op succes zien, dan zou die mogelijkheid er zijn. Maar daar wordt op dit moment niet naar gekeken, ik ben positief."

De Oostenrijker is vooral positief omdat hij naar eigen zeggen nog altijd drie troefkaarten in handen heeft. "Nadat Toto [Wolff] vrijdag heeft laten weten dat Mercedes ons geen motoren wil leveren, zijn er nog drie opties over." Die opties omvatten de twee resterende motorleveranciers Ferrari en Renault en ook het zelf overnemen van het huidige Honda-project, met hulp van pakweg Mugen of AVL uit Graz. Een entree van bijvoorbeeld de Volkswagen Group is nog niet aan de orde, die keten zou volgens informatie van deze website pas in 2024 kunnen instappen en wil dat enkel doen met voor hen relevante motortechnologie.

Gevraagd welke van de drie beschikbare opties nu het meest reëel lijkt, houdt Marko zich op de vlakte. "We hebben momenteel te weinig informatie om daar iets zinnigs over te kunnen zeggen. We moeten momenteel alle opties tegelijkertijd analyseren. Het gaat ook om een opzet voor meerdere jaren, dus het moet wel werken." Des te meer omdat Marko weet dat hij een competitief totaalpakket nodig heeft, al is het maar om Verstappen binnenboord te houden. "De voornaamste voorwaarde is dat we een competitieve motor krijgen, waarmee we voor de wereldtitel kunnen vechten. Op dit moment ziet het er goed uit, al zal het met geen van de drie opties makkelijk worden."

Met medewerking van Christian Nimmervoll

