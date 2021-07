Marko: Red Bull kan zich op Silverstone geen fouten permitteren

Red Bull Racing is bezig aan de beste reeks in het hybride tijdperk. Het team van Max Verstappen en Sergio Perez won de afgelopen vijf races op rij en lijkt op verschillende circuits de meerdere te zijn van Mercedes. Adviseur Helmut Marko waakt echter voor al te veel optimisme. De Formule 1 is komend weekend te gast op Silverstone, een circuit dat in het verleden vooral Mercedes gunstig gezind was. Toch verwacht Marko niet dat de karakteristiek van het circuit dit jaar de grootste invloed zal hebben op de uitslag, maar dat het unieke spintrace-format dat geïntroduceerd wordt wel eens de doorslag zou kunnen geven.

In het nieuwe format wordt er op vrijdag één trainingssessie verreden waarna er direct op dezelfde dag de kwalificatie plaatsvindt die de startopstelling bepaalt van de race op zaterdag. De uitslag van die korte race wordt gebruikt voor de startopstelling van de Grand Prix op zondag. Omdat er op vrijdag maar één uurtje getraind mag worden voor de auto's het parc ferme in gaan, is Marko op zijn hoede. “Als er op vrijdag iets misgaat, kan dat het hele weekend verpesten”, legde de Oostenrijker uit aan Speedweek. “Die eerste training is de enige kans om je vorm te controleren, daarna treedt het parc ferme-reglement in werking. Dat betekent dat je pas op zaterdag in de tweede training iets kunt corrigeren.”

Ondanks dat bezwaar heeft Marko er alle vertrouwen in dat Verstappen en Perez het beste uit de RB16B weten te halen, maar hij verwacht ook dat Mercedes een stapje extra zal zetten. De Britse Grand Prix is de thuisrace van Lewis Hamilton die al zeven keer won op Silverstone en in eigen huis niet verslagen zal willen worden. “Ze zullen er het beste uit willen halen”, verwacht Marko, die niet denkt dat Mercedes op korte termijn al de witte vlag zal hijsen om zich op volgend seizoen te concentreren. “Mercedes zal pas opgeven als het rekenkundig geen kans meer maakt [op de titel].”

Overigens is de laatste winnaar op Silverstone niet Hamilton, maar Verstappen. De Engelsman won vorig jaar weliswaar de Grand Prix van Groot-Brittannië, maar een week later was de Nederlander de sterkste in de 70th Anniversary Grand Prix, ook op Silverstone.