Marko bevestigt eerste actiedag van nieuwe Red Bull RB16

"We hebben op 12 februari een roll-out gepland in Silverstone. Maar voor die tijd draait de motor natuurlijk al op de testbanken", bevestigt Marko in gesprek met Motorsport Magazin. Dit betekent naar alle waarschijnlijk ook dat Red Bull de nieuwe bolide van Max Verstappen en Alexander Albon op 12 februari presenteert aan het mondiale publiek. De voorbije jaren viel de 'roll-out' op het circuit immers samen met de (online) presentatie van het team uit Milton Keynes.

Marko herhaalt ook nog maar eens dat hij optimistisch is over het aankomende seizoen. De Oostenrijkse topadviseur is zich ervan doordrongen dat Red Bull er ditmaal vanaf de ouverture in Melbourne moet staan, maar heeft goede hoop. "De voorbereidingen verlopen erg goed. We lopen duidelijk voor op schema, zeker in vergelijking met de voorbije jaren", zet hij zijn eerdere woorden kracht bij. "Eén van onze zwaktes was dat we aan het begin van het seizoen altijd wat tijd hebben verspild. Maar dat is volgens mij verholpen [voor 2020]."

Video: De contractverlenging van Verstappen bij Red Bull geanalyseerd