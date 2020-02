Vettel en Alonso niet naar Red Bull, Verstappen mogelijk duurste coureur

Vettel vierde zijn grootste succes in dienst van de Brits-Oostenrijkse alliantie. De man uit Heppenheim hield er onder meer vier wereldtitels en een zeer goede relatie met topadviseur Marko aan over. Nu hij bij Ferrari in een tamelijk lastig parket belandt, is het niet verrassend dat Red Bull wordt genoemd als mogelijke uitweg. De geruchten zijn hardnekkig, maar volgens Marko zijn ze niet op waarheid berust.

Vettel is met andere woorden niet in beeld bij Red Bull voor een rentree in 2021. "Door de contractverlenging van Max kan ik me geen twee kopmannen bij ons voorstellen. Dat zou alleen financieel al erg lastig worden", verkondigt Marko in gesprek met Motorsport Magazin. Hij wijst daarmee op het verbeterde contract van Verstappen, waarmee de Nederlander een aardig wissel trekt op het budget. Aan het halen van een gevestigde kampioen als Vettel hangt eveneens een prijskaartje, waardoor die combinatie voor Marko lastig voor te stellen is.

Komst van Alonso is uitgesloten door Honda

Alonso, de voormalige titelrivaal van Vettel, hoeft evenmin op een stekje in Milton Keynes te rekenen. De Spanjaard rept publiekelijk over een rentree in 2021, maar die Formule 1-terugkeer zal volgens Marko niet bij Red Bull Racing plaatsvinden. "Zoals de zaken er nu voorstaan, is dat absoluut niet voor te stellen. Daar zijn eigenlijk twee redenen voor. Allereerst de relatie tussen Alonso en Honda, die is volgens mij behoorlijk verstoord", duidt Marko onder meer op de befaamde 'GP2-engine'-uitspraak.

Daarnaast zou een deal met Alonso indruisen tegen veel elementen waar Red Bull voor staat. Of in ieder geval voor zegt te staan. "Ons hele Formule 1-systeem is gebaseerd op het juniorenprogramma. Dat betekent dat er altijd talenten uit onze opleiding doorstromen naar de Formule 1. Als we Alonso zouden halen, dan wordt hij volgens mij de oudste coureur van het hele veld. Dat zou onze hele filosofie tegenspreken", ziet Marko weinig heil in de komst van Alonso. "En zolang wij met een Honda-motor rijden, is het sowieso onmogelijk."

Verstappen kan bestbetaalde Red Bull-coureur ooit worden

De toekomst ligt met andere woorden vooral bij de Red Bull-jeugd. En voor de komende jaren vooral bij Verstappen junior. De Limburger kan zelfs de bestbetaalde Red Bull-coureur aller tijden worden, zo erkent Marko. Dit gaat via het inmiddels befaamde Red Bull-systeem, waarbij het basissalaris doorgaans niet exorbitant hoog is maar het bedrag met hoge winstpremies wel fors kan oplopen. "Ja. Als Max veel goede resultaten behaalt, kan hij inderdaad de duurste Red Bull-coureur ooit worden", bevestigt de Oostenrijker. Marko heeft dat geld er overigens wel voor over, vooral om de continuïteit in het team te waarborgen. "Het is heel belangrijk om richting 2021 te kunnen werken met een coureur die de ontwikkeling nu al voor het grootste gedeelte draagt."

