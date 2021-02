Marko dient Wolff van repliek: "Er is maar één uitgesproken favoriet"

Het is een beproefd recept voor Toto Wolff: ongeacht de immense hoeveelheid gewonnen eremetaal probeert de Oostenrijker de druk zoveel mogelijk bij anderen te leggen. Zo liet hij maandag optekenen dat Red Bull tot een select groepje favorieten behoort en dat de energiedrankengigant eind vorig seizoen in Abu Dhabi over de beste auto van het veld beschikte.

Woorden waar Marko wel om kan glimlachen. "Op dit moment wordt er nog niet gereden, dus dan moeten de woorden maar voor spanning zorgen", laat hij in gesprek met het Duitse F1-Insider weten, om daar meteen aan toe te voegen dat fans zich geen zand in de ogen laten strooien. "We hopen dat we vooraan mee kunnen doen, maar Mercedes is de overduidelijke favoriet. Sinds de start van het hybride tijdperk in 2014 hebben zij alle wereldtitels gepakt. En wat betreft die andere woorden over [klantenteam] Aston Martin: ik geloof helemaal niet dat zij dit jaar met een compleet andere achterkant dan Mercedes komen. Dat hebben we in het verleden al wel gezien", duidt hij met een subtiele sneer op de Mercedes-kopie uit 2020.

Het vermakelijke woordenspel tussen Mercedes en Red Bull kan pas eind maart met feiten worden getoetst, als in Bahrein de ouverture van het Formule 1-seizoen op het programma staat. Twee weken daarvoor wordt in hetzelfde land al de wintertest afgewerkt. In de tussenliggende periode blijft Marko het liefst in de Golfstaat met zijn manschappen. "Dat is op dit moment wel het plan, ja. Na de Formule 1-testdagen krijgen we daar nog de testdagen van de Formule 2 te zien, daar kunnen we natuurlijk ook naar kijken. Het is sowieso goed om zo lang mogelijk in de bubbel te blijven, dat vermindert het risico op besmettingen aanzienlijk."

Het systeem met bubbels heeft vorig seizoen naar behoren gewerkt en ervoor gezorgd dat de Formule 1 in bijna ieder land welkom bleek. Toch bestaan er twijfels over de 2021-kalender. Zo is Portimao naar voren geschoven als locatie voor de 'to be confirmed'-plek, maar is er nog steeds geen witte rook. Reden tot zorg? "Nou, in tegenstelling tot andere berichten heb ik informatie waaruit blijkt dat de Grand Prix van Portugal wél doorgaat", is Marko nog vol vertrouwen. In dat geval zal Portimao op 2 mei het decor van de derde Grand Prix zijn. Eerder komen Bahrein (28 maart) en Imola (18 april) al aan de beurt.

