Marko: Red Bull huurde psycholoog in voor probleemkind Tsunoda

Yuki Tsunoda kende in 2021 een moeizaam debuutseizoen in dienst van AlphaTauri. Na een reeks moeizame races besloot Red Bull om hem naar Italië te laten verhuizen, zodat hij dichter bij de fabriek van AlphaTauri kwam te wonen. Zijn prestaties werden daardoor beter en dus kreeg hij ook in 2022 de kans bij het team. Tot dusver presteert de Japanner over de gehele linie beter dan vorig jaar, maar op bepaalde fronten heeft hij de zaakjes nog niet helemaal voor elkaar. Zo racet hij nog altijd met zijn kenmerkende agressieve stijl, maar ook via de teamradio laat hij zijn temperament regelmatig horen.

Om dat laatste beter onder controle te krijgen, heeft Red Bull een psycholoog in de arm genomen voor Tsunoda. Dat zegt adviseur Helmut Marko bij Servus TV. "We hebben een psycholoog ingehuurd om met hem te werken. Hij blijft namelijk kwaad worden in de bochten en dat zit zijn prestaties in de weg", legt hij uit. Volgens Marko wordt Max Verstappen ook wel eens kwaad via de teamradio, maar kan Tsunoda een voorbeeld aan hem nemen door te kijken hoe de Nederlander ervoor zorgt dat dit geen negatieve gevolgen heeft voor zijn prestaties. "We moeten onze emoties in bedwang houden. Godzijdank is Max kalm, ons probleemkind wat dit betreft - maar niet alleen met dit aspect - is Tsunoda. Hij explodeert via de radio, het is bijna niet te geloven."

Tsunoda heeft geen lekkere Britse Grand Prix achter de rug. Nadat hij bij de startcrash betrokken raakte, botste hij later in de race met teamgenoot Pierre Gasly. Na die botsing reageerde Tsunoda kwaad via de teamradio, maar de stewards besloten dat hij de schuldige was aan het incident en daarom kreeg hij een tijdstraf van vijf seconden, net als twee strafpunten op zijn licentie. De botsing zat ook Max Verstappen dwars: een brokstuk kwam klem te zitten onder zijn auto, waardoor hij veel downforce verloor en als zevende eindigde. Tsunoda zegt in zijn vooruitblik op de GP van Oostenrijk dat het incident intern afgehandeld is bij AlphaTauri. "Ik ben blij dat we enkele dagen later alweer kunnen racen om de race op Silverstone achter ons te laten. Ik kon niets doen aan de botsing bij de start en later had ik helaas het incident met Pierre. We hebben het als team besproken en dus gaan we gewoon door."

Video: Rampdag AlphaTauri compleet na botsing Tsunoda en Gasly