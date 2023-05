Marko: Red Bull begint niet als favoriet aan F1-weekend Monaco

Na het behalen van beide wereldtitels in 2022 is Red Bull Racing in 2023 nog beter uit de startblokken gekomen. In de eerste vijf raceweekenden van het huidige F1-seizoen ging de pole-position vier keer naar het team uit Milton Keynes, dat alle vijf races en de enige sprintrace wist te winnen. Bij vier van de vijf GP-overwinningen ging het bovendien om een dubbelzege, waardoor de formatie van WK-leider Max Verstappen en Sergio Perez inmiddels al 224 punten heeft verzameld. Naaste belager Aston Martin verzamelde er 'slechts' 102.

Dit weekend staat in Monaco de zesde race van het seizoen op het programma en op papier lijkt dat de grootste uitdaging tot dusver te worden voor Red Bull. Het stratencircuit is niet alleen de kortste op de kalender, maar de vele langzame bochten en de aanwezigheid van slechts enkele rechte stukken maken Monaco ook de langzaamste omloop van het jaar. Daarbij is het circuit dermate smal dat er maar weinig inhaalkansen zijn. Juist dat zijn factoren die de concurrenten van Red Bull in de kaart kunnen spelen, beseft ook adviseur Helmut Marko.

"Als je niet op pole-position staat, wordt het veel moeilijker in de race", zegt Marko tegen het Duitse medium Motorsport-Magazin. Hij geeft toe dat de sterke punten van de RB19 niet benut kunnen worden in de straten van Monaco. "We kunnen onze krachten niet uitspelen. Als er iemand voor ons rijdt, dan maakt het niet uit welk tempo hij aanhoudt. De bandenslijtage zal niet doorslaggevend zijn en er zijn geen rechte stukken waar ons snelheidsvoordeel in het spel komt. Het wordt daarom spannend, we zullen zien."

Het gebrek aan inhaalmogelijkheden in Monaco zorgt er traditioneel voor dat de nadruk op de kwalificatie komt te liggen. Ferrari kan dit weekend op dat vlak een voordeel hebben ten opzichte van Red Bull, zo analyseert Marko. "Van wat we tot nu toe gezien hebben, is de Ferrari in de langzame bochten soms sneller dan de Red Bull. Het grootste voordeel is echter het snelle opwarmen van de banden en ik denk dat dit doorslaggevend kan zijn in een kwalificatieronde", aldus de 80-jarige Oostenrijker. Ook Aston Martin-coureur Fernando Alonso is volgens Marko een kanshebber: "Het gebrek aan topsnelheid maakt niet uit in Monaco. Als ze een goed weekend hebben en er meteen staan in de kwalificatie, dan is Alonso zeker een kandidaat."