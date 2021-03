Marko over Mercedes-geruchten: "Gewoon winnende auto leveren"

Red Bull werd voor het laatst in 2013 (met Sebastian Vettel) wereldkampioen. Een jaar later werd de huidige generatie hybride motoren ingevoerd en sindsdien is het Mercedes dat de klok slaat. Marko erkent dat de zilverpijlen ook dit jaar weer “duidelijk favoriet” zijn, maar de oud-coureur geeft in een interview met Servus TV ook zijn eigen team een goede kans: “We gaan beter voorbereid het seizoen in dan we de afgelopen zeven jaar zijn geweest. Ons doel is: we willen het wereldkampioenschap. Ook al gaan we als underdogs het seizoen in.”

Marko put vertrouwen uit het feit dat de auto’s nauwelijks zijn veranderd ten opzichte van vorig seizoen en Red Bull met de RB16B een wagen heeft die de laatste race heeft gewonnen. Verstappen won op 13 december 2020 de Grand Prix van Abu Dhabi, voor Valtteri Bottas en Lewis Hamilton die toen al wereldkampioen was en bovendien kampte met de naweeën van een coronabesmetting. Ook motorisch kende Mercedes problemen op het Yas Marina Circuit, maar dat neemt niet weg dat Verstappen duidelijk de sterkere was in de seizoensfinale van 2020, zo constateert Marko.

De jurist put vooral veel vertrouwen uit de nieuwe (en tevens laatste) motor die het team van Honda krijgt. De Japanners nemen na dit seizoen afscheid van de Formule 1 en zijn vastbesloten op een waardige manier afscheid te nemen van de koningsklasse van de autosport. Eerder liet AlphaTauri-teambaas Franz Tost zich al lovend uit over de nieuwe krachtbron die ook achter in de AT02 ligt. In de ogen van Marko is die compleet nieuwe motor een waar juweeltje. “Het is – in termen van compactheid en ontwerp – een echt kunstwerk. Hij heeft meer vermogen en is ook verbeterd op bepaalde gebieden waar we eerst een achterstand hadden, zodat we nu op gelijke voet met Mercedes zouden moeten staan.” Toch is dat geen garantie voor succes, weet ook Marko. Hij put echter hoop uit het feit dat de teams de afgelopen jaren steeds iets dichter bij elkaar zijn gekropen. “We weten dat ook Mercedes niet slaapt. Ik hoop alleen dat hun sprong niet zo groot is als vroeger. De motoren gaan nu hun achtste seizoen in en op een gegeven moment vlakt de curve af.”

Marko geeft toe dat er in de voorbereiding op het seizoen – dat vrijdag begint met de pre-seasontest in Bahrein – een paar kleine problemen waren bij het team uit Milton Keynes, maar die waren te wijten aan wat slordigheden en zijn inmiddels opgelost. “Het was niet iets wat vanuit mechanisch of elektronisch oogpunt serieuze problemen zou moeten geven.”

Toekomst Verstappen

Mocht Red Bull inderdaad zo competitief zijn als Marko denkt, dan zou het team in staat moeten worden geacht om met Mercedes om de titel te strijden en dat zou betekenen dat het makkelijker is om Verstappen voor het team te behouden. Het contract van de Nederlander loopt tot eind 2023, maar er zit een prestatieclausule in waardoor Verstappen – bij tegenvallende prestaties – aan het eind van dit seizoen al weg kan en bijvoorbeeld naar Mercedes kan overstappen. Marko wil dat koste wat het kost voorkomen. “We moeten Max een auto bieden die in staat is om te winnen en waarmee hij met gelijke kansen kan strijden om het wereldkampioenschap. Als we er in slagen dat te doen, staat niets een toekomstige samenwerking meer in de weg.”