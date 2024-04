Marko onthult: Red Bull praat met Carlos Sainz over F1-zitje 2025

De rijdersmarkt voor het Formule 1-seizoen 2025 draait op volle toeren, waarover Helmut Marko in Suzuka nog aan deze website liet weten: "Normaal gesproken praten we in april nooit over deze dingen, het is eigenlijk compleet krankzinnig." De aangekondigde transfer van Lewis Hamilton naar Ferrari heeft alles in een stroomversnelling gebracht en heeft Carlos Sainz tegen wil en dank een hoofdrolspeler in het zogenaamde silly season gemaakt. De Madrileen was naar eigen zeggen graag bij Ferrari gebleven, maar overweegt momenteel alle opties richting 2025 en de langere termijn.

Gesprekken met Sainz, maar Pérez maakt ook indruk op Marko

Sainz heeft laten weten dat hij met vele formaties om tafel zit en Marko onthult dat Red Bull Racing daar in ieder geval één van is. "We spreken met hem", bevestigt de Oostenrijker aan de Kleine Zeitung. "Hij werkt momenteel zijn beste seizoen in de Formule 1 af." Marko laat echter ook meteen weten dat Sainz meerdere opties heeft, waarbij het geen geheim is dat Andreas Seidl hem graag vastlegt voor het Audi-project. "Sainz heeft ook een zeer lucratief aanbod van Audi op zak, een aanbod waar we [financieel] niet overheen kunnen. We kennen hem nog uit zijn tijd bij Toro Rosso, waar hij al samen met Max reed. Het heeft Sainz heel veel pijn gedaan dat we toen Max hebben gekozen voor Red Bull Racing en niet hem."

De woorden van Marko sluiten naadloos aan bij wat hij in Japan liet weten. Toen sprak Marko tegenover Motorsport.com al de woorden uit dat Audi 'druk aan het zetten is op de rijdersmarkt', maar voegde hij kordaat toe 'wij laten ons niet onder druk zetten'. Het komt doordat Marko idealiter iets langer wil wachten met een keuze. Dat laatste zou Red Bull ook meteen de kans bieden om Sergio Pérez langer te beoordelen, die eveneens een goede indruk maakt op Marko. "Het is duidelijk dat Checo zijn beste seizoen tot nu toe afwerkt. Als hij zijn huidige prestaties - zoals ook de kwalificatie in Japan - doortrekt, dan is hij zeker de beste kandidaat voor Red Bull in 2025. Hij is een teamplayer en hij heeft nu ook ingezien dat hij niet meer zijn eigen weg moet kiezen met de afstelling. Vorig jaar heeft hij steeds afstellingen gekozen die verkeerd waren. Nu blijft hij dichter bij Max en dat helpt hem."

McLaren-coureurs interessant voor Red Bull 'op de langere termijn'

Yuki Tsunoda maakt eveneens goede reclame voor zichzelf, al herhaalt Marko wat hij in het land van de rijzende zon ook al aangaf: het is te vroeg om een oordeel te vellen over de Japanner. "Yuki heeft een geweldige seizoensstart achter de rug en is niet meer zo heetgebakerd als dat hij ooit was. Op basis van vier races kun je nog niet veel zeggen, al heeft hij Ricciardo wel onder controle, waarbij ik moet zeggen dat het in Japan dicht bij elkaar zat." Marko voegt afsluitend toe dat andere externe opties voor een Red Bull-zitje in 2025, bijvoorbeeld het huidige McLaren-duo, binnen afzienbare tijd niet haalbaar zijn. "Lando heeft een contract dat tot minimaal 2026 doorloopt. Daardoor is hij voor de korte termijn in ieder geval geen optie. Hetzelfde geldt voor Oscar Piastri, al zijn beide coureurs in de toekomst zeker interessant voor ons."