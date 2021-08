Marko: Red Bull neemt mogelijk nieuwe motoren en gridstraf op Spa

“Het is een mix van frustratie, woede, hulpeloosheid en een beetje vertwijfeling.” Dat zijn de emoties die momenteel spelen bij Red Bull Racing, vertelde Helmut Marko aan F1-Insider.com. De Oostenrijkse formatie heeft opnieuw een zwaar weekend achter de rug. Zowel Max Verstappen als Sergio Perez raakten buiten hun schuld betrokken bij de door Valtteri Bottas veroorzaakte startcrash in Hongarije. Voor Perez zat zijn race er zodoende na een halve ronde op, Verstappen bereikte met een zwaar beschadigde RB16B op de - na diskwalificatie van Sebastian Vettel - negende positie de finish.

Twee weken eerder scoorde Red Bull in Groot-Brittannië helemaal geen punten, onder meer door de veelbesproken botsing van Verstappen en titelrivaal Lewis Hamilton. Als gevolg daarvan is Red Bull de leiding kwijt in het kampioenschap voor constructeurs, terwijl Verstappen de ranglijst bij de rijders nu niet meer aanvoert. “De laatste twee races kan je voor ons omschrijven als nevenschade”, vertelde Marko. Daarmee doelt hij op het feit dat Red Bull meer verloren heeft dan alleen de leiding in beide kampioenschappen. “We hadden een voorsprong, maar nu hebben we niet alleen een achterstand in het wereldkampioenschap, ook is er een chassis vernield. Dat geldt ook voor een motor, en misschien zelfs een tweede.”

Marko gaat uit van gridstraf voor Perez en Verstappen

In Hongarije bleek namelijk dat de Honda-motor die Verstappen gebruikte tijdens zijn crash op Silverstone, toch beschadigd is geraakt. Dat bleek na de kwalificatie in Hongarije, maar het is nog de vraag of de motor dit jaar nog gebruikt kan worden. Dat geldt ook voor de motor die Perez gebruikte op de Hungaroring. Het betekent wel dat beide rijders hun derde van drie toegestane motoren gaan gebruiken. “Dat houdt in dat we ergens in het jaar op een gridstraf kunnen rekenen, omdat we het in deze omstandigheden niet gaan redden met drie motoren”, concludeert Marko met nog twaalf races te gaan. “Het cynische is dat we er niets aan kunnen doen en dat Mercedes, wiens rijders de oorzaak zijn van onze problemen, de grote profiteur is.”

Het zorgt ervoor dat men bij Red Bull Racing voorzichtig al kijkt naar waar die gridstraf ingelost moet worden. Het team kan wachten tot de derde en laatste krachtbron het begeeft en bij de daaropvolgende race een straf nemen. Een andere optie is proactief handelen en zelf bepalen waar de vierde motor en bijbehorende sanctie gepakt worden. Dat doet een team bij voorkeur op een circuit waar inhalen mogelijk is, zoals Spa-Francorchamps direct na de zomerstop. Red Bull ziet het in ieder geval als een optie, aldus Marko. “Daar moet je op zijn minst over nadenken.”

Video: Terugblik op de Hongaarse GP met Ernest Knoors