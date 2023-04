Marko: "Red Bull zal niet alles riskeren tijdens F1-sprintrace in Baku"

Net als in de 'gewone' kwalificatie heeft Red Bull Racing ook in de sprint shootout haar meerdere moeten erkennen in Charles Leclerc. De Ferrari-coureur wist voor de vierde achtereenvolgende keer een F1-kwalificatie in Baku als snelste man af te sluiten, al levert deze voor de statistieken geen pole-position op. Wel is het goed gebleken voor de best mogelijke startplek in de eerste sprintrace van het jaar en is het volgens Helmut Marko de bevestiging dat Ferrari 'echt snel' is. De vrijdagse poleronde blijkt geen uitschieter, al moet Leclerc als individu vooral lof worden toegezwaaid. Hij zette zijn teamgenoot gisteren op acht tienden en Verstappen voegde terecht toe: "Het is geen toeval dat Charles hier al een paar keer op rij pole pakt. Hij is hier erg goed en dat kon je ook zien in de jaren waarin Ferrari niet de meest competitieve auto had", duidt de regerend wereldkampioen op 2021 - toen Mercedes en Red Bull een maatje groter waren, maar Leclerc toch pole haalde in Azerbeidzjan.

Ditmaal heeft Leclerc het twee keer in een weekend geflikt en zijn dat ook meteen de eerste twee kwalificaties van het jaar waarin er geen Red Bull bovenaan de tijdenlijst pronkt. "Het is een beetje ontnuchterend voor ons", blikt Marko bij de Oostenrijkse televisie terug. "Onze achterbanden zijn er tijdens de ronde te snel aan gegaan. Daardoor hebben wij in de tweede sector veel verloren. Dat de banden zo snel minder zouden worden, hadden we niet verwacht. Godzijdank zullen we de softs in de races niet gebruiken", geeft Marko alvast aan dat Red Bull op mediums en de harde banden inzet.

Aan het eind van SQ3 schoot Leclerc nog de baanafzetting in, al deed dat niets af aan het eindresultaat. "Dat laat zien hoe iedereen op de limiet zit. Daarom moeten we de races ook eerst nog maar eens zien te finishen", vervolgt Marko. Met die laatste woorden stipt de topadviseur alvast aan dat hij vooral crashes en dus ongewenste kosten onder het budgetplafond wil vermijden. Hij hoopt dan ook dat zijn coureurs op zaterdagmiddag niet al te veel risico nemen, hetgeen Verstappen sowieso al niet van plan leek. "In een sprint zijn er beduidend minder punten te verdienen", weet Marko. "Qua bandenkeuze zijn we de beste opties aan het bewaren voor de hoofdrace. In de sprintrace moeten we zien of we een aantal goede punten kunnen scoren, maar zeker niet ten koste van alles", roept de Oostenrijker, die net tachtig jaar is geworden, zijn coureurs op om verstandig te handelen.

Video: De slotfase van de sprint shootout in Baku in beeld