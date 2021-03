Marko: "Red Bull ligt op schema met eigen motorproject in F1"

Zoals bekend stapt Honda na dit seizoen uit de Formule 1. Het Japanse merk heeft dit jaar een nieuwe krachtbron geïntroduceerd en zal in 2022 zorgen voor wat een 'zachte landing' moet worden. Het betekent in de praktijk dat Honda tot aan de seizoenstart van 2022 blijft werken aan het F1-project, voordat Red Bull op eigen benen moet staan. "Maar we hoeven de motor vanaf 2023 ook niet zelf te ontwikkelen hè. Het gaat alleen om onderhoud en nog maar een heel klein beetje om de ontwikkeling. De ruimte daarvoor is door het bevriezen van de doorontwikkeling zeer beperkt", begint Marko in gesprek met Sky Deutschland.

"In dat opzicht liggen we op schema. In dat schema beginnen we trouwens met het ombouwen van de hal." Red Bull brengt het motorische project onder op het eigen terrein. Honda heeft het eigen pand in Milton Keynes eveneens te koop aangeboden, maar die locatie heeft Red Bull niet nodig. "Wel hebben we alle technische benodigdheden - vooral de testbanken - besteld. Over twaalf maanden zou alles klaar moeten zijn, zodat we het werk vanaf 2023 zelf kunnen doen."

Wat betreft het personeel neemt Red Bull meerdere mensen van Honda over en zijn er nog enkele topposities vacant. Marko ziet daarbij een voordeel aan de nieuwe financiële regelgeving. "Godzijdank hebben wij al veel capabele mensen in huis bij Red Bull. Door het budgetplafond mag een deel daarvan niet meer direct voor het Formule 1-team werken. Maar die mensen brengen we onder in Red Bull Powertrains." Dat neemt niet weg dat er ook vers bloed in de organisatie komt. "Voor de topposities zijn de vereisten erg specifiek. Daarvoor zijn niet veel kandidaten op de markt. Maar er zullen zeker mensen van andere organisaties bij ons komen, al zitten zij soms nog met opzegtermijnen en een periode waarin ze niet voor anderen mogen werken."

Gesprekken met VW, maar nog niet heel concreet

Desondanks is het vertrouwen voor de komende jaren groot. "We zijn zeer optimistisch en denken dat we halverwege 2022 zowel de apparatuur als de mensen op orde hebben." Maar daarmee is Red Bull er nog niet. Een belangrijke vraag is wat men op de iets langere termijn wil, onder het nieuwe motorreglement dat in 2025 ingaat? "Het gaat inderdaad niet alleen om het gebruik van de Honda-motor in de komende jaren. Als de richtlijnen voor het nieuwe reglement op tijd komen, dan zijn we ook van plan om een eigen ontwikkeling in die richting te starten." Marko herhaalt daarmee dat Red Bull overweegt om een eigen motor te bouwen, zeker als het nieuwe motorreglement dicht bij de huidige opzet blijft.

Alles in eigen beheer houden lijkt met de kennis van nu plan A, al wordt er eveneens gesproken over een entree van de Volkswagen Group. Porsche zou daarvoor in aanmerking komen, maar hoe concreet is dat eigenlijk? "Nou ja, als we over dat concern spreken, dan zijn er natuurlijk verschillende merken die daarvoor in aanmerking komen. We hebben in het verleden al wel gesprekken gevoerd, soms vergaande gesprekken en soms iets oppervlakkiger. Dat is routine. Maar het is niet zo dat het al heel concreet in een bepaalde richting gaat", sluit Marko af.

VIDEO: De F1-historie van afwaaiend motorleverancier Honda in beeld