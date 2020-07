Marko: “Verstappen is betere inhaler dan Hamilton”

De Formule 1-organisatie FOM en de FIA wilden de dubbele ontmoetingen in Spielberg en Silverstone aangrijpen om wat te experimenteren met het format. Tijdens de tweede races op die circuits (de Grand Prix van Stiermarken en de 70th Anniversary GP) zouden geen reguliere kwalificatiesessies plaatsvinden, maar kwalificatieraces. De uitslag van die sprintraces zouden dan de startopstelling voor de zondag bepalen. Het idee daar achter was dat de mindere goden dan vooraan zouden mogen starten, terwijl sterke teams als Mercedes en Red Bull van achteren zouden moeten vertrekken.

Het plan stuitte op een veto van Mercedes dat bij monde van teambaas Toto Wolff liet weten dat het “niet de tijd was om te experimenteren met zaken die zelfs niet worden gesteund door de fans van de Formule 1."

Red Bull had echter wel oren naar het plan en stemde vóór, zegt Helmut Marko tegen Auto, Motor und Sport: “Als je dan toch zoiets wil gaan doen dan was nu het moment geweest. Alles is toch al overhoop gehaald.” Hoewel ook Red Bull – als één van de sterkste teams – waarschijnlijk de nadelige gevolgen had ondervonden van de alternatieve kwalificatie en mogelijk achteraan had moeten starten, was het team direct vóór omdat het met Verstappen een goede inhaler heeft: “Ik denk dat Verstappen beter kan inhalen dan Hamilton. Hij is dat meer gewend. Daarom hebben we ook voor gestemd. Het was me meteen al duidelijk dat Mercedes tegen zou zijn: hun strategie draait er om dat ze vooraan rijden. Dat hebben ze in de vingers. Zich van achteruit door een veld heen moeten vechten zou nieuw voor ze zijn geweest.”