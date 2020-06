Marko over F1-seizoen: "Elke misstap kan je de titel kosten"

Mercedes, Racing Point en Ferrari doen dat met echte testritten op Silverstone en Fiorano, maar andere teams hebben daar niet de mogelijkheid toe. De auto’s van dit en vorig jaar mogen volgens de reglementen niet gebruikt worden en dat betekent dat er moet worden teruggevallen op oudere auto’s en krachtbronnen. McLaren en Red Bull kampen daarbij met het probleem dat ze in de afgelopen jaren zijn overgestapt naar andere motorleveranciers en dus geen gelegenheid hebben om te testen.

Toch is men bij het team van Max Verstappen tevreden over de voorbereidingen en de manier waarop het personeel de normale gang van zaken weer heeft opgepakt, zegt adviseur Helmut Marko tegen F1-insider.com. “Alles verloopt gesmeerd, het enige dat we nu moeten doen is kalm blijven.”

Wat de zaken voor de teams compliceert is dat er nog geen duidelijkheid is over uit hoeveel races het seizoen zal bestaan. De eerste acht races in juli-augustus in Europa zijn vastgelegd en het is ook wel duidelijk dat het seizoen in december in het Midden-Oosten (Bahrein en Abu Dhabi) eindigt, maar alles daartussen is ongewis. En dat maakt het niet makkelijk, vervolgt Marko. “Omdat we niet weten hoeveel races we uiteindelijk zullen hebben, wordt elk evenement nog belangrijker. Eigenlijk hebben we alleen maar finales. De sleutel tot het winnen van het wereldkampioenschap zal betrouwbaarheid zijn. Elke misstap kan je de titel kosten, ook fouten van rijders natuurlijk.”

Tot slot is de oud-coureur uitgesproken over wie er de grote kanshebbers zijn dit jaar. “We verwachten een tweestrijd tussen ons en Mercedes. Ferrari is in onze optiek niet op het niveau dat het vooraan mee kan doen.”