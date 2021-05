Max Verstappen zag zijn eerste tijd worden afgenomen in het derde deel van de kwalificatie. Het betekende dat de Nederlander in de slotfase nogmaals vol aan de bak moest, al verliep die run niet zoals gewenst. Naast de beroerde baanomstandigheden was dat volgens Verstappen te wijten aan verkeer, met name aan Sebastian Vettel in de derde sector. Voordien kreeg Norris al over de boordradio te horen dat Verstappen op komst was: "Max moet nog een tijd neerzetten, geef hem geen cadeautjes", fluisterde McLaren vanaf de pitmuur in zijn oor.

Helmut Marko bleek niet te spreken over die boodschap en vermoedt zelfs aansturing door Mercedes, dat McLaren en Aston Martin van motoren voorziet. "Tijdens de tweede run werd Lando Norris verteld dat hij Verstappen niet moest helpen, erg sportief van het Mercedes-team...", laat Marko ietwat cynisch aan het Oostenrijkse Servus TV weten. "Daarna was Vettel natuurlijk ook heel erg druk bezig om zijn eigen auto op de baan te houden... Het was in ieder geval behoorlijk ongelukkig."

McLaren: Geen invloed Mercedes en niet in de weg gereden

De McLaren-betrokkenen spreken resoluut tegen dat er sprake is geweest van aansturing vanuit Mercedes. "Laten we allereerst heel duidelijk stellen dat we voor onszelf rijden en voor niemand anders", laat teambaas Andreas Seidl op een vraag van Motorsport.com weten. "Wij willen met beide auto's zo hoog mogelijk eindigen en dat is het dan ook. Verder is het logisch dat je geen enkele auto een slipstream wilt geven, Max ook niet. Je wilt anderen niet helpen. Het draait er in de kwalificatie om dat je de rondetijd op eigen kracht kunt rijden, zonder hulp van anderen. Daar refereerde die boordradio volgens mij alleen maar aan."

Norris bevestigt dat. Ook hij laat weten dat dit het enige doel van de boordradio was: geen slipstream geven, van in de weg rijden is absoluut geen sprake geweest. "Ik heb geen idee wat ik verkeerd zou hebben gedaan. Ik zat vrij ver voor hem en toen ik hem voorbij liet, zat ik helemaal aan de rechterkant van de baan. Ik reed in de tweede versnelling en ging behoorlijk langzaam. Ik heb er alles aan gedaan om niet in de weg te rijden. Ik heb zelf nog niet gehoord wat ze [vanuit Red Bull] hebben gezegd, maar ik heb Max in ieder geval niet geblokkeerd."

