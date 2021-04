Marko: "Hebben fouten gemaakt in Bahrein, maar staan er goed voor"

Red Bull Racing maakte al indruk tijdens de wintertest en bij terugkomst op het Bahrain International Circuit - voor het eerste raceweekend - bleken de voortekenen niet te bedriegen. Max Verstappen greep overtuigend pole-position en kon een dag later meedoen voor de winst. "Met Max en de auto hadden wij zeker het sterkste pakket in Bahrein. Maar in tegenstelling tot Mercedes hebben we niet op ons best gepresteerd", legt Marko tegenover F1-Insider uit. "We hebben kleine fouten gemaakt, bijvoorbeeld in onze bandenkeuze voor de race."

Beste auto, maar 'kleine foutjes' doen Red Bull de das om

Verstappen sprak eerder ook al over dit thema. Zo had Mercedes meer harde banden over door andere keuzes te maken in de vrije trainingen. "Dat Max in het begin een probleem met zijn differentieel had, heeft ook zeker niet meegeholpen. Zo konden wij [in de eerste stint] niet de voorsprong creëren waar we eigenlijk wel op hadden gerekend." Daardoor kon Red Bull de undercut van Hamilton niet meteen pareren en moest men langer door met een alternatieve strategie. "Uiteindelijk moeten we accepteren dat we niet goed genoeg hebben gepresteerd om een uitmuntende Lewis Hamilton te verslaan."

Het levert teleurstelling op, al kan Marko de zaak ook wel weer positief bekijken. Red Bull is dit jaar eens niet als een diesel uit de startblokken gekomen. "Een jaar geleden hadden we meteen voor dit resultaat getekend. Het is ons wel gelukt om Mercedes onder druk te zetten en dat ook nog met twee auto's. Sergio Perez heeft namelijk ook een geweldige prestatie geleverd en had zonder pech naar het podium kunnen rijden." De Mexicaan kwam zoals bekend stil te staan tijdens de opwarmronde en was daarna op een verwoede inhaaljacht richting P5 aangewezen. Aan Verstappen en Hamilton kan hij echter niet tippen. "Die lijken momenteel wel van een andere planeet", duidt Marko het niveauverschil met de rest.

Marko: "Eerste, grote Red Bull-upgrade in Portugal"

Door de break van drie weken tot de eerstvolgende Grand Prix luidt de slotvraag of we in Imola een herhaling van zetten krijgen. Kan Mercedes de zwakheden al verhelpen of komt Red Bull juist met een verbeterd pakket voor de dag? Paul Monaghan leek op dat laatste te duiden, al komt Marko met een ander verhaal. "De vraag is vooral welk team meer ruimte voor verbetering heeft. Wij zullen in Imola met min of meer dezelfde auto rijden als in Bahrein. De fouten die we afgelopen weekend gemaakt hebben, moeten we dan natuurlijk niet nogmaals maken. Dan zitten we in een goede positie, onze eerste grote upgrade komt in Portugal."

