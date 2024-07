Red Bull Racing domineerde aan het begin van dit Formule 1-seizoen, maar die tijden lijken ondertussen lang vervlogen. De laatste races is McLaren een stuk beter gebleken, zo ook tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije. Lando Norris pakte de pole, voor Oscar Piastri. Max Verstappen moet het doen met de derde plek op de grid, waar de Nederlander zelf flink van baalt.

Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko is verre van tevreden. "De auto had niet de balans die Max nodig heeft. 46 duizendsten is heel weinig, maar het is maar P3", verzucht de Oostenrijker in gesprek met het Duitse Sky. "Hij kwam ook nog een auto tegen in de laatste bocht, dus het had ook de andere kant op kunnen vallen. We hebben nu even niet het vertrouwen of, laat ik het zo zeggen, het lukt ons niet op eigen kracht om weer vooraan te staan."

Wat de Oostenrijkse formatie niet in de kaart speelde, was het feit dat de hitte op zaterdag wat minder was dan op vrijdag. Tel daarbij op dat het vlak voor en tijdens de kwalificatie een beetje regende en Marko snapt wel waarom McLaren net iets beter was. "We konden beter met de warme omstandigheden omgaan. Misschien was de auto ook in die richting afgesteld", erkent de invloedrijke adviseur. Na een teleurstellende zaterdag is de blik op de race van zondag gericht: "We zijn over de long runs optimistisch. We zijn vooral optimistisch gezien het feit dat de bandenslijtage van Max minimaal was", legt Marko uit. Wel denkt hij dat McLaren een belangrijk voordeel heeft in de race: "Zij hebben twee auto's vooraan. Dus als ze de strategie goed uitvoeren, dan kunnen ze het ons moeilijker maken."

Druk op Pérez neemt toe

Waar Verstappen in elk geval nog meestreed voor een plek vooraan, kwam Pérez weer niet goed voor de dag. De Mexicaan crashte in Q1 en moet zodoende de race op zondag vanaf de zestiende plek beginnen. Voor Pérez betekent dit dat de druk alleen nog maar verder toeneemt. Zijn toekomst bij Red Bull Racing lijkt met de week onzekerder te worden. "We gaan de volgende race afwachten en dan wel zien. Daarna gaan we samen kijken wat we gaan doen", vertelt Marko.

Liam Lawson wordt in de wandelgangen genoemd als kandidaat voor een plek bij Red Bull, indien Pérez eruit gezet wordt. De Nieuw-Zeelander werkte vorige week nog een test in de RB20 af, wat tot de nodige speculatie heeft geleid. Marko erkent dat Lawson inderdaad kanshebber is: "Hij heeft niet alleen die test gedaan, maar ook veel simulatorwerk op zich genomen. Als we een kandidaat nodig hebben, dan is hij een kandidaat."

Video: Sergio Pérez crasht tijdens F1-kwalificatie Hongarije