Op de Red Bull Ring oogde de RB20 met Max Verstappen achter het stuur weer snel. Hij sloeg in de kwalificatie een gat van vier tienden op het 4,318 kilometer lange circuit en leek in de race de zege te kunnen pakken, totdat een langzame pitstop en het duel met Lando Norris betekende dat Verstappen genoegen moest nemen met de vijfde plek. Wel oogde de RB20 nu dus weer wat sneller dan de McLaren MCL38 en Red Bull-adviseur Helmut Marko verwacht dat het team in Silverstone ook weer voor de McLarens kan eindigen.

"Wat kunnen we verwachten voor het komende GP-weekend op Silverstone? We krijgen een update voor dit zeer snelle circuit, wat een grote invloed zou moeten hebben op de stopwatch", stelt Marko in zijn column voor Speedweek.com. "Nadat de afstelling zo goed werkte in Oostenrijk, hopen we natuurlijk dat we onze oude vorm weer kunnen hervinden. Maar nogmaals, alles moet kloppen om de eerste plaats te veroveren, want de McLaren heeft bewezen een auto te zijn die het op alle circuits, op alle bandencompounds en onder alle temperaturen heel goed doet - net als vorig jaar", blijft de Oostenrijker op zijn hoede voor het team van Norris en Oscar Piastri.

Op het circuit van Silverstone barstte vorig jaar ook al een strijd los tussen Verstappen en de McLarens. Bij de start van die race ging Norris al direct voorbij aan de polesitter en ging hij enkele ronden aan de leiding. Verstappen was in de long runs sterker en slaagde erin om de race te winnen, al was dat met een relatief kleine voorsprong van drie seconden. Dit jaar zijn de verschillen tussen de twee teams een stuk kleiner en kan er dus een spannendere strijd ontstaan.

Voor nu maakt Marko zich nog weinig zorgen. Hij kijkt vooral naar het grotere plaatje en ziet dat Red Bull er daarin nog steeds goed bij staat met de leiding in beide kampioenschappen. "Ik zeg altijd: ons doel is de wereldtitel en de Grand Prix van Oostenrijk heeft ons daar ook bij geholpen", aldus Marko bij OE24. In de afgelopen races bleek ook Mercedes in staat om vooraan mee te doen, maar volgens Marko vormen zij nu nog geen directe bedreiging. "Ze zijn op weg naar boven, maar ik zie ze nog niet in staat om op eigen kracht te winnen. Ze hebben nog iets nodig."