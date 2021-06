Marko: Wegvallen Singapore van invloed op doorontwikkeling Red Bull

Marko baalt namelijk nog flink van de klapband in Azerbeidzjan. Gevraagd door Auto, Motor und Sport of hij het bonnetje met de kosten al naar Pirelli heeft gestuurd, luidt het antwoord: "Nee, dat hebben we niet gedaan. Theoretisch is dat helaas niet mogelijk." De Oostenrijker had het wel graag gedaan, aangezien hij de klapband in meerdere opzichten pijnlijk vindt. "De schade is gelukkig nog een beetje beperkt gebleven, aangezien de band kapot ging op een plek waar het circuit iets breder was. Dat gaf Max nog enige uitloop. Maar daar gaat het niet zozeer om. We lagen op de plekken één en twee met beide Red Bull-auto's, Max had in dat geval een voorsprong van vijftien punten op Hamilton kunnen pakken."

De Oostenrijker weet echter ook dat het nog vele malen erger had gekund voor Red Bull. Als Hamilton de overwinning had gegrepen na de herstart, was de voorsprong immers omgebogen in een achterstand van maar liefst 21 punten. "Onze angst daarvoor was zeer groot en ook wel terecht", vervolgt de 78-jarige Marko. De Brit ging uiteindelijk rechtdoor bij de eerste bocht en bij dat moment heeft Red Bull volgens de topadviseur tweemaal geluk gehad. "Godzijdank had Perez wielspin bij de start. Als hij ook maar een iets betere start had gekend, dan had Hamilton hem namelijk ook meegenomen in de eerste bocht. Een geluk bij een ongeluk dus."

Wegvallen Singapore heeft invloed op planning

Het maakt dat Red Bull de leiding in beide kampioenschappen behoudt, al had de marge volgens Marko groter moeten zijn. "Wij hebben het snelste pakket. In Monaco en Baku hadden we de snelste auto en op andere banen ook. In Barcelona waren we niet zo goed, maar dat lag voornamelijk aan de bandenslijtage." Verstappen merkte na de race in Azerbeidzjan op dat de RB16B sneller is op stratencircuits, maar dat Mercedes de overhand heeft op 'normale' circuits. In dat opzicht is voor Red Bull jammer dat Singapore van de kalender is geschrapt. "De GP van Singapore is natuurlijk wel een race die ons goed ligt", baalt ook Marko van de afgelasting. "Maar goed, het is nu eenmaal zo. We zijn in ieder geval vroegtijdig op de hoogte gebracht."

Dat laatste is van belang, aangezien het schrappen van Singapore volgens Marko invloed heeft op de doorontwikkeling, of in ieder geval op de richting daarvan. "Singapore valt weg en in de doorontwikkeling is dat wel een beslissende factor. Singapore vraagt namelijk heel iets anders [van de auto] dan alle andere races. Nu blijft er nog maar één langzaam circuit over en dat is in Boedapest. Godzijdank hebben ze deze race op tijd afgelast, zodat we de planning van onze doorontwikkeling nog kunnen aanpassen." Hij lijkt daarmee aan te geven dat Red Bull een iets andere richting kiest en dus met andere upgrades komt. Gevraagd of de aangepaste kalender daar invloed op heeft, luidt het antwoord namelijk: "Ganz klar."