Marko pleit voor herziening systeem met tijdstraffen

De Thaise Brit van Red Bull Racing lag zondag tien ronden voor het einde van de Grand Prix van Oostenrijk op de derde plaats achter het leidende duo Hamilton en Valtteri Bottas en was op de zachte band sneller dan het Mercedes-tweetal. Met een overwinning in het vooruitzicht waagde Albon buitenom in bocht 4 een inhaalactie op Hamilton, waarbij de auto’s elkaar raakten. De Red Bull RB16 van Albon raakte daarbij in een spin en moest achteraan aansluiten, terwijl Hamilton zijn race gewoon kon vervolgen.

De zesvoudig wereldkampioen van Mercedes kreeg voor het incident een tijdstraf van vijf seconden, waardoor hij na afloop van de race net buiten het podium werd geklasseerd. Dat Hamilton alsnog vierde kon worden, maar Albon uiteindelijk helemaal geen punt scoorde en een vrijwel zeker podium werd ontnomen, gaat er bij Marko niet in. “Als iemand schuldig is bevonden en vervolgens slechts vijf seconden aan zijn broek krijgt dan is dat in verhouding tot wat hij heeft aangericht, niet helemaal rechtvaardig.”

Het is niet voor het eerst dat Albon een podium in rook ziet opgaan bij een inhaalactie op Hamilton. De vorige keer gebeurde dat in november vorig jaar in Brazilië. Ook toen wilde Albon Hamilton vlak voor het einde van de race voorbij gaan en zat de Mercedes-coureur hem in de weg. En ook toen kreeg Hamilton een tijdstraf van vijf seconden en viel Albon buiten de punten. “Men zou dat systeem eens moeten heroverwegen”, besluit Marko.