Marko zag nog marge bij Max Verstappen: "Kon ineens een seconde sneller"

Het Formule 1-seizoen 2023 zit erop en kan voor Red Bull Racing de boeken in als een historisch jaar. Het team heeft alleen in Singapore een nederlaag geïncasseerd, maar verder alle races gewonnen met de RB19. Het is logischerwijs veel meer dan wat Helmut Marko zich ooit had kunnen wensen. "Dit hadden we nooit voor mogelijk gehouden en overtreft al onze verwachtingen." Het toont de kracht van Red Bull, al laat het volgens de Oostenrijker ook zien dat de concurrentie het heeft laten afweten. Gevraagd of Marko meer tegenstand van pakweg Ferrari en Mercedes had verwacht, luidt het antwoord: "Ja, maar het grootste probleem voor hen was dat ze niet constant waren. De ene week was Mercedes onze grootste tegenstander, een weekend later was het Ferrari en dan weer eens McLaren of Aston Martin. Daarom is onze voorsprong qua punten ook zo groot. Max was namelijk wel constant. Hij bleef maar leveren, er kwam werkelijk geen einde aan."

Tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi wilde Verstappen ook nog niets weten van gas terugnemen. Sterker nog: de Limburger maakte er een persoonlijk doel van om in het Formule 1-seizoen 2023 minimaal duizend ronden aan de leiding te hebben gereden, hetgeen met een totaal van 1003 ook nog is gelukt. Verstappen moest alleen in de openingsronde tweemaal verdedigen ten opzichte van Charles Leclerc, maar had daarna de touwtjes stevig in handen. "En dat in de openingsronde kwam ook nog vooral door de lange rechte stukken hier en door het slipstreameffect. Voor de rest was het weer pure dominantie", haakt de inmiddels tachtigjarige man uit Graz in.

"Laat zien dat hij nog reserve had"

De dominantie in Abu Dhabi is volgens Marko nog het meest te zien geweest aan Verstappens tempo in de laatste stint. "Op een gegeven moment hebben we tegen hem gezegd dat we minimaal tien seconden voorsprong nodig hadden met het oog op dat het pitstopdingetje met de vizieren", duidt Marko op het feit dat onder meer Red Bull - en uiteindelijk alle teams - onder het vergrootglas kwamen te liggen wegens een vermeend gebrek aan oogbescherming tijdens de pitstops. "Toen we dat tegen Max zeiden, ging hij ineens een seconde per ronde harder. Het kwam heel makkelijk, zonder banden kapot te rijden, en laat zien hoeveel reserve hij nog had."

Onderaan de streep heeft het overwinning nummer negentien van 2023 opgeleverd en een winstpercentage van 86,36 procent in dit Formule 1-seizoen. Het zijn volgens Marko records die Verstappen niet meer kwijtraakt. "Negentien races winnen in één seizoen, dat is volgens mij een record voor de eeuwigheid in de Formule 1. Ik zie geen enkel team en geen enkele coureur hetzelfde succes boeken in de toekomst", laat Marko in de paddock aan Motorsport.com weten.

Verstappen hield zelf nog een slag om de arm tijdens de mediadag. "Nou ja, als we in 2030 naar dertig races per seizoen gaan, dan weet je natuurlijk nooit wat er gaat gebeuren." De wereldkampioen voegde er overigens meteen aan toe: "Dan ben ik hier niet meer!" Marko is iets stelliger over de records. Zelfs als de koningsklasse van de autosport op termijn naar dertig krachtmetingen per jaar gaat, ziet de Red Bull-topadviseur het record nog niet sneuvelen. "Nee, zelf dan zie ik dat nog niet gebeuren."

