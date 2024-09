Marko: Ricciardo heeft wel een waardig F1-afscheid gekregen

Na de Formule 1 Grand Prix van Singapore was het al wel duidelijk, maar woensdag werd het officieel: Daniel Ricciardo moet bij RB vertrekken ten faveure van Liam Lawson. Na afloop van de race werd gesuggereerd dat de Australiër nog geen idee had hoe zijn toekomst eruit zou zien, maar dat ontkent Red Bull-adviseur Helmut Marko in gesprek met Motorsport-Total.com, een zustersite van Motorsport.com, ten zeerste. "Hij werd geïnformeerd. Ik denk dat zijn snelste ronde een waardig afscheid voor hem was", stelt de Oostenrijker.

Daarmee geeft Marko antwoord op de kritiek van buitenstaanders dat Ricciardo geen waardig afscheid kreeg. De man uit Graz wil daarom ook niet mee in de gedachte dat Red Bull hem op een niet al te nette manier aan de kant heeft geschoven. "Dat hangt met verschillende factoren en verplichtingen samen. We moeten namelijk ook rekening houden met onze sponsors", aldus Marko. "Hij zei dat het wel goed was en had er vrede mee. Hij heeft de situatie geaccepteerd en we gaan zien wat zijn plannen voor de toekomst zijn."

Toekomst binnen Red Bull?

Het is goed mogelijk dat die toekomst alsnog binnen het Red Bull-concern ligt. Marko staat in ieder geval open voor dat idee. "We hebben daarover gesproken en het is duidelijk dat wij geïnteresseerd zijn. Hij is immers een van de meest geliefde coureurs in de Verenigde Staten", vertelt de Red Bull-adviseur daarover. Ricciardo heeft Red Bull echter duidelijk gemaakt dat er voorlopig een einde aan de samenwerking komt. "Hij wil de tijd nemen om over zijn toekomst na te denken. Ik denk niet dat we hem in een andere raceklasse terugzien."

Hoewel Ricciardo vertrekt bij het Red Bull-concern verwacht Marko niet dat we de rijder uit Perth nooit meer in het F1-wereldje gaan zien. "Als hij niet langer racet, dan zou hij graag naar alle PR-activiteiten gaan", aldus de invloedrijke 81-jarige. Zorgen over Ricciardo maakt hij zich allerminst. "Ricciardo heeft genoeg geld op de bank staan. Ik zou willen zeggen dat dit nu een belangrijk moment in zijn leven is nu hij mag kiezen hoe zijn toekomst eruit ziet."