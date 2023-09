Max Verstappen heeft in Monza zijn tiende opeenvolgende Formule 1-zege gepakt en is daardoor alleen recordhouder geworden. Het is een prestatie die de Nederlander zelf niet voor mogelijk had gehouden: "Voorafgaand aan dit jaar had ik nooit gedacht dat we zoiets konden halen." De WK-leider is normaliter niet zo van records, maar volgens Marko is dit wel eentje die telt voor Verstappen. "Voor Max betekent deze zegereeks echt wel veel. Voor mij persoonlijk was het behalen van de honderdste zege voor Red Bull nog iets belangrijker dan dit, maar voor Max als individu is dit natuurlijk erg mooi."

Dat het record Verstappen wel iets deed, merkte Marko naar eigen zeggen ook in de voorbereiding. "Max stond misschien iets meer onder druk dan normaal. Voor hem was het best belangrijk om dit record zelf in handen te krijgen. Nu hij dat heeft bereikt, is het iets relaxter voor de komende races." Met zijn tiende triomf heeft Verstappen Sebastian Vettel het record afhandig gemaakt, al heeft de Duitser al meteen sportief gereageerd. "Ik kreeg net een appje van Vettel waarin hij zei 'nu moeten jullie er met Max twaalf op rij pakken!' Hij of in ieder geval zijn race-engineer dacht dat het een record voor de eeuwigheid zou zijn, maar vandaag hebben we geleerd dat alles kan veranderen."

Temperatuur managen en knipoog over snelste raceronde

Verstappen moest zondagmiddag wel behoorlijk trappen voor nummer tien, met name in de openingsfase toen Ferrari met een superieure topsnelheid kon verdedigen. "Maar we wisten van tevoren al dat Ferrari snel zou zijn op rechte stukken", haakt de 80-jarige topadviseur in. "Wij hebben gewoon ons eigen concept gehanteerd voor de race en dat heeft gewerkt." De uitvalbeurt van Yuki Tsunoda aan het begin van de Grand Prix heeft Red Bull Racing daarbij niet echt zorgen gebaard. "Nee, we hadden al vrij snel door wat de oorzaak was. Dat was geen systematisch probleem, maar specifiek iets voor die auto."

Aan het eind moest Verstappen nog wel een ander 'probleempje' managen, zo deed hij meteen na het uitstappen uit de doeken. Toen de tweevoudig wereldkampioen er in de persconferentie naar werd gevraagd, luidde het antwoord nog: "Ik weet het zelf eigenlijk nog niet, want ik heb nog niet met het team gesproken." Bij de Red Bull-hospitality laat Marko op een vraag van Motorsport.com echter weten: "Dat had te maken met oplopende temperaturen die we onder controle moesten houden. We moesten die binnen een bepaald window houden. Bovendien lag hij twaalf seconden voor, dus er was ook geen enkele reden om risico te nemen." Marko voegt er nog met een glimlach aan toe: "Aan de andere kant was dit ook positief om het idee van een eventueel snelste raceronde uit het hoofd van Max te krijgen!"

Teambaas Christian Horner laat in de paddock eveneens optekenen dat het om de temperaturen ging. "Hij moest enkele temperatuurdingen managen en we wilden daar geen enkel risico mee nemen. Het was vandaag extreem warm hier in Monza. We zagen qua temperatuur enkele parameters die op zich nog wel onder controle waren, maar voor Gasly zaten best veel auto's bij elkaar. We wilden niet dat Max in de vuile lucht terecht zou komen. Dat is waarom we het in de laatste ronden iets rustiger aan hebben gedaan."

Samenvatting: Max Verstappen wint een vermakelijke Grand Prix van Italië in Monza