Marko: Al een prestatie als Pérez niet wordt vermorzeld door Verstappen

Sergio Pérez heeft in de Formule 1 Grand Prix van Bahrein ruim 22 seconden toe moeten geven op zijn teamgenoot Max Verstappen. Het is logischerwijs een aanzienlijke marge, al wist de Mexicaan zich op die straatlengte met P2 nog wel tot 'best of the rest' te kronen. De achterstand is opzienbarend voor twee coureurs met hetzelfde materiaal, al kan Helmut Marko best leven met de prestatie die Pérez tijdens de seizoensopener van 2024 heeft geleverd.

"Het was best een goede race van hem. Je moet niet vergeten dat hij ook een tijdje achter de Mercedes- en Ferrari-auto's heeft vastgezeten. Toen hij eenmaal in vrije lucht zat, liet hij best competitieve rondetijden zien", aldus Marko in de paddock van het Bahrain international Circuit. De 80-jarige Oostenrijker voegt in gesprek met Motorsport.com toe dat je de Mexicaan eigenlijk niet langs de meetlat van Verstappen mag leggen, aangezien volgens Marko iedereen zou sneuvelen naast de Nederlander. "Max was afgelopen weekend zoals gewoonlijk weer een klasse apart. Checo heeft Max als teamgenoot, dus als hij niet vermorzeld wordt door Max, dan is dat eigenlijk al een prestatie op zich." Marko verwacht van Pérez, wiens contract bij Red Bull Racing aan het eind dit jaar afloopt, dat hij achter Verstappen de overige concurrenten van het lijf weet te houden.

'Meer bandenslijtage door kleine problemen richting het einde'

Het is tijdens de seizoensouverture in ieder geval gelukt, ook tot tevredenheid van Pérez zelf. "Ik denk dat deze race als een mooie verrassing voor ons is gekomen, omdat we hadden verwacht dat de mannen om eens heen een stuk sterker zouden zijn dan dat ze uiteindelijk waren", blikt Pérez tijdens de persconferentie op zijn eigen race terug. "Als je vanaf P5 start, dan is het altijd mooi om progressie te kunnen maken. Ik was bij veel gevechten betrokken en die dwingen je automatisch tot een iets andere strategie. Bovendien begin je in vuile lucht meer te glijden en dus meer van de banden te vragen. In het begin was het nog wel close met de Mercedessen en met de Ferrari's, maar uiteindelijk is dit een prachtig resultaat voor ons als team", duidt hij op het één-tweetje waarmee Red Bull Racing het twintigste seizoen in de Formule 1 is begonnen.

Waar Pérez aangeeft dat hij door de gevechten tot een andere strategie werd gedwongen, gold dat volgens hem niet alleen voor de eerste ronde pitstops. Ook richting de laatste stint - waarin Pérez op nieuwe softs stond en zijn achtervolger Carlos Sainz op de harde banden - moest hij iets eerder stoppen dan dat hij eigenlijk zou willen. "Ik wist dat het in die laatste stint allemaal om het managen van de banden zou draaien. Carlos dwong ons om vroeg te stoppen en daardoor zijn we in de praktijk ook relatief vroeg naar binnen gegaan. Het werd een lange stint, al konden we aan het begin daarvan gelukkig een gaatje trekken en werkte het nadien prima. Ik had nog wel een paar problemen met de auto waardoor mijn bandenslijtage een stuk hoger werd richting het einde van de race", besluit Pérez zonder verder in details te treden over die problemen.

Video: De Grand Prix van Bahrein uitgebreid geanalyseerd in de F1-update