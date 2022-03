Marko: Positieve signalen over nieuwe F1-motor Verstappen en Perez

Waar de Formule 1 overstapt op een compleet nieuw technisch reglement, lijkt er op motorisch vlak nog enige stabiliteit te zijn. Maar schijn bedriegt ook daar tot op zekere hoogte. Zo moeten de motoren worden aangepast aan E10, brandstof die voor tien procent bestaat uit bio-ethanol, en mogen leveranciers voor alle motorcomponenten één upgrade uitvoeren. Voor veel van die componenten, waaronder de interne verbrandingsmotor, de turbo en MGU-H, lag de deadline op 1 maart. Vanaf die dag zijn de onderdelen tot en met het Formule 1-seizoen 2025 gehomologeerd.

Het betekent concreet dat er qua performance niet mag worden ontwikkeld en dat betekent weer dat motorleveranciers de zaken nu al op orde moeten hebben. Als dat laatste niet het geval is, lopen de merken in kwestie mogelijk vier seizoenen achter de feiten aan. Dat laatste is volgens Helmut Marko niet het geval voor beide Red Bull-teams. Honda schatte het vermogensverlies door E10 in eerste instantie nog op twintig pk, maar volgens Marko is die schade inmiddels opgevangen.

"Zoals bekend is het aandeel bio-ethanol verhoogd van vijf tot tien procent. Dat moet qua milieu een signaal afgeven, maar maakt de motorische prestaties aan de andere kant iets minder", trapt Marko in gesprek met RTL Deutschland af. "Maar wat Honda op dat vlak heeft gedaan, stelt ons zeer tevreden. Wat betreft het vermogen zitten we er vooraan weer goed bij, al lijkt het erop dat Ferrari ook hier de koploper is. Dat beeld ligt er natuurlijk ook weer aan wie in Barcelona met welke 'engine mappings' heeft gereden, maar goed, laat ik het zo zeggen: wij hebben niets verloren door de overstap op meer duurzame brandstoffen", besluit de 78-jarige motorsportchef van Red Bull.

Video: De eerste meters met de RB18 in beeld gebracht door Red Bull