Marko positief over update Red Bull RB20: "Werkt zoals verwacht"

"We zijn goed bezig", zegt Marko na de eerste vrije training in gesprek met ORF. "We hebben een aantal technische veranderingen doorgevoerd en we zijn tevreden over de eerste run." Wel noemt de Oostenrijker de run van Charles Leclerc, die de zesde tijd noteerde, 'een beetje vervelend'. "Oké, niet vervelend, maar wel echt snel. We moeten zien hoeveel brandstof hij aan boord had. Maar afgezien daarvan zijn we tevreden."

Max Verstappen sloot de eerste vrije training als snelste af dankzij een rondetijd van 1.30.056. Teamgenoot Sergio Pérez zat er ook goed bij met de tweede tijd. Het gat naar Carlos Sainz bedroeg slechts twee tienden van een seconde terwijl de Mercedes-coureurs bijna een halve seconde toegaven. Red Bull heeft voor de Grand Prix van Japan een stevig updatepakket meegenomen. De onderkant van de vloer, de vloerranden en de inlets zijn onder handen genomen terwijl voor dit circuit ook de inlets voor de brake ducts aan de voorkant zijn verkleind. "Deze upgrade hadden we al gepland voordat de RB20 ook nog maar een meter had gereden", legt hoofdingenieur Paul Monaghan uit.

Remprobleem verholpen

Over de remmen is veel te doen geweest na de Grand Prix van Australië, aangezien Verstappen vroeg uitviel door problemen met de rem linksachter. Marko benadrukt in Japan dat die problemen opgelost zijn. "We hebben gewoon een update meegenomen, die was voor hier gepland", licht Marko toe. "Het is een uitgebreid [pakket] en we zijn tevreden over de eerste run. De auto doet wat we ervan verwacht hadden."

Na de eerste vrije training wilde Red Bull zich richten op het finetunen van de afstelling van de auto, maar die kans kreeg het team niet. Door lichte regen viel de tweede vrije training in het water omdat de baanomstandigheden niet ideaal waren voor intermediates of slicks. "We zitten hier heel dicht bij de zee, dus de weersvoorspelling is altijd moeilijk", aldus Marko, die weet dat het finetunen nu in VT3 moet gaan gebeuren. Verstappen en Pérez hebben geen enkele meter gereden in de tweede vrije training.

Marko hield op vrijdag ook de verrichtingen van RB F1 Team in de gaten en met name Ayumu Iwasa. De Japanse Red Bull-junior mocht in VT1 in actie komen in plaats van Daniel Ricciardo en deed het niet onverdienstelijk. Hij noteerde de zestiende tijd op iets minder dan een seconde van Yuki Tsunoda. "Iwasa heeft het erg goed gedaan", stelt Marko vast. "Het gat naar Tsunoda was minder dan een seconde, dat is een zeer positieve prestatie."