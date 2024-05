De Formule 1-coureurs hadden veel moeite om tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Miami een goede ronde op de borden te krijgen. Na afloop van de sessie ging het vooral over de banden, die niet een hele ronde in de juiste window bleven. Helmut Marko erkent in gesprek met ORF dat het een hele lastige sessie was en is daarom des te meer onder de indruk van de manier waarop Max Verstappen zijn snelste rondetijd noteerde.

"Het probleem was dat je in de eerste sector niet te veel van je banden moest vragen, want anders had je er in het laatste gedeelte van de derde sector niets meer aan. Als je luistert naar de reacties en kijkt naar de sectortijden, dan zie je dat niemand het perfect heeft gedaan", begint de Red Bull-adviseur. "Ik zou zeggen dat Max het perfecte compromis heeft gevonden, want hij staat voor de Ferrari's."

Volgens Marko probeerde iedereen een goede balans in de ronde te zoeken, maar was dat zo goed als onmogelijk. "Het lukte niemand, want het karakter van de banden is hier volledig onvoorspelbaar. Ze probeerden met meer of minder bandendruk te rijden of de banden op een andere manier op te warmen. Mercedes reed zelfs even op de mediums, al was dat volgens mij meer uit wanhoop", vertelt de 80-jarige. "Dat laat ook zien dat niemand het echt onder controle had. Max was de enige die een goed compromis vond voor het rijden op deze band, maar ik moet ook zeggen dat ik verbaasd was dat McLaren niet zo ver naar voren zat als in de kwalificatie."

Geen idee wat de long runs doen

Het is voor Marko nog moeilijk in te schatten of de Grand Prix een succes wordt, vanwege het gebrek aan long runs dit weekend. "Die waren er vandaag niet, want iedereen was gefocust op de set-up. Degene die een goed bandenmanagement kan combineren met een goede snelheid, die komt bovendrijven", voorspelt de Red Bull-adviseur. "We moeten rekening houden met Ferrari en ik verwacht dat McLaren de potentie heeft. Ik denk dat we ons kunnen voorbereiden op een hele spannende race."