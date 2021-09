Marko over pole Verstappen in Monza: “Een sprookje”

“Mercedes-land”, zo omschreef Raymond Vermeulen, de manager van Max Verstappen, een week geleden in Zandvoort het circuit van Monza tegenover Motorsport.com Nederland. De baan bij Milaan bestaat vooral uit lange rechte stukken en aangezien Mercedes nog altijd over de meest krachtige motor van het veld beschikt, was er voor het weekend weinig discussie over welk team als favoriet moest worden aangemerkt voor de Italiaanse Grand Prix.

Op vrijdag maakte Mercedes die favorietenrol ook waar: Valtteri Bottas en Lewis Hamilton legden beslag op de eerste startrij voor de sprintrace, waarmee in Monza opnieuw wordt geëxperimenteerd. Bottas won de korte krachtmeting op zaterdagmiddag, maar wist op dat moment al dat hij op zondag achteraan zou starten, omdat hij in Italië naar zijn vierde motor van het seizoen is gewisseld. Met Hamilton op de tweede startplek was er alsnog een goede kans dat er een Mercedes op pole zou komen te staan, ware het niet dat de Brit een uitermate moeizame start kende. De titelverdediger verloor meerdere posities en wist daarna niet meer terug naar voren te komen. Hij start als vierde. Zo is het Verstappen, die als tweede aan de finish kwam in de sprintrace, die op de Temple of Speed van pole-position start.

“Ik ben meer dan tevreden”, blikte Helmut Marko in gesprek met Motorsport.com Nederland terug op de achttien ronden tellende wedstrijd op zaterdag. “Ik had nooit verwacht dat we tweede zouden worden in deze race en zondag op pole zouden staan. Tot dusver is het dit weekend een sprookje voor ons geweest.” Marko acht Verstappen, die na zijn zege op zaterdag vijf punten voor staat op Hamilton, niet kansloos voor de overwinning in de Italiaanse Grand Prix, nadat hij eerder nog niet eens op een plek in de top-drie had gerekend. “Als we een goede start hebben en in de openingsfase van de race uit de problemen blijven... We hebben in elk geval al gezien dat inhalen hier ongelofelijk moeilijk is. We dromen op dit moment van een zege of op zijn minst een podium. En dat is al meer dan we vooraf van durfden te dromen.”

De laatste keer dat Red Bull de Italiaanse Grand Prix won, was in 2013. Sebastian Vettel zegevierde nadat hij de race van pole-position was begonnen. “Het wordt dus wel weer een keertje tijd”, zei teambaas Christian Horner na afloop van de sprintrace voor de camera van Sky Sports. “We hebben hier in het verleden vaak gridstraffen genomen, omdat het voor ons altijd een lastig circuit is geweest. Het is dus vrij fenomenaal dat we zondag van de eerste plek starten. Het is nu zaak dat we die startpositie omzetten in een klinkend raceresultaat.”

De Grand Prix van Italië begint om 15.00 uur.

