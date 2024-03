Marko na P6 Max Verstappen: "Met andere motorstand dan de rest gereden"

Max Verstappen heeft de donderdagse trainingen voor de Formule 1 Grand Prix van Bahrein als zesde afgesloten. De Nederlander gaf op softs ruim vier tienden toe op de snelste Mercedes-coureur Lewis Hamilton. Het komt na de soevereine testdagen van Red Bull Racing wellicht als een verrassing, al maakt topadviseur Helmut Marko zich nog niet meteen zorgen. De waarheid ligt volgens de Oostenrijker in het midden, ook samenhangend met de omstandigheden in Bahrein.

"Het kwam niet zo makkelijk bij ons als tijdens de testdagen, maar vandaag stond er veel meer wind en bovendien was de baantemperatuur vijf à zes graden kouder waardoor de omstandigheden heel anders waren. Misschien zijn we daar gevoeliger voor dan sommige andere teams, maar de voorspelling voor de race is dat er dan minder wind staat en dat het weer warmer wordt", laat Helmut Marko in de paddock aan Motorsport.com weten. "We kijken dus vooral uit naar de race. Onze long runs zagen er goed uit, maar in de kwalificatie zal het erg dicht bij elkaar zitten." De blik is vooral op Mercedes en Ferrari gericht, waarbij Marko voor vrijdag en zaterdag uiteenlopende tegenstand verwacht. "Ik denk dat Ferrari in de kwalificatie het snelst van de tegenstanders zou moeten zijn, maar in de race is Mercedes normaal gesproken sterker."

Marko houdt zich echter vast aan twee aspecten die betrekking hebben op zijn eigen team: de long runs en de motorstanden. "Niet iedereen heeft met dezelfde motorstanden gereden, dus we maken ons nog geen zorgen." Gevraagd of Red Bull in Marko's optiek met de meest voorzichtige motorstanden van iedereen heeft gereden, luidt het antwoord met een brede lach: "Ja." Daarnaast put Marko vertrouwen uit de langere runs met de RB20. "Het zou wel goed moeten zijn. De long runs van Max was volgens mij het snelst van allemaal, alleen het kwam zoals gezegd niet zo makkelijk als tijdens de testdagen. Dat Checo relatief dicht bij Max zat, is een goed teken, al zit het hele veld zo dicht bij elkaar dat twee tienden meteen vier of vijf plekken op de grid kunnen schelen. Maar goed, als hij de twee of drie tienden achterstand kan volhouden, dan is het goed."

Het maakt dat de verwachtingen van Marko onderaan de streep nog niet zijn veranderd, niet voor Bahrein en ook niet voor de rest van het seizoen. "Ik hoop en denk ook wel dat we op alle circuits het snelst moeten zijn. Wat betreft de andere teams zal het van race tot race variëren, ook afhankelijk van het circuit en de vorm van de dag. Ik denk dat het net zoals vorig jaar zal zijn dat het steeds verschilt wie het tweede of derde team is. Dat geeft ons natuurlijk een voordeel."

Marko reageert op ophef over RB: "Houden ons aan reglement"

Naast de baanactie ging het donderdag in Bahrein ook weer over de tweede Red Bull-formatie, RB. Onder meer Zak Brown heeft zijn beklag gedaan over de aangehaalde banden met Red Bull Racing, al is er volgens Marko niets aan de hand. "Wij voldoen volledig aan het reglement. Er wordt zoveel geklaagd over dingen, maar wij hebben mensen van Renault, Ferrari, Alpine en ga zo maar door in het team. Het is een internationaal team en leunt echt niet alleen op Red Bull Racing. Het komt waarschijnlijk ook doordat Ricciardo het snelst was in de eerste training, dat irriteert andere teams een beetje." In de tweede training was de eerste RB-coureur op P12 te vinden, waardoor Marko concludeert: "Ze hebben al met al wel een stap gezet. Zij zitten nu in het gevecht achter de eerste vijf teams, waardoor ze zesde of zevende kunnen worden in het constructeurskampioenschap."