Marko na P15 voor Verstappen: "Geen verklaring, we zijn net zo snel als Colapinto"

Singapore is al jarenlang een achilleshiel voor Red Bull Racing en de editie van 2024 lijkt daar niet meteen verandering in te brengen. Sterker nog: waar Sergio Pérez beslag wist te leggen op de achtste plek, bleef Max Verstappen vrijdag steken op P15. De Nederlander beklaagde zich via de boordradio over een totaal gebrek aan grip en dat is ook de conclusie die Helmut Marko achter de Red Bull-pitbox trekt in gesprek met de Nederlandse editie van Motorsport.com: "Niks werkt. Op de auto van Max werkt helemaal niks. Op zowel de soft als ook op de harde band had hij totaal geen grip en balans."

De voornaamste vraag luidt natuurlijk of Red Bull Racing de problemen vannacht en morgenvroeg nog kan verhelpen in aanloop naar de kwalificatie en de race. "Op dit moment zou ik zeggen dat het erg zorgwekkend is. We moeten echt drastische dingen proberen. Laten we zien wat we nog kunnen doen." De domper komt nadat Pérez en Verstappen donderdag juist redelijk hoopvol klonken. De Nederlander gaf weliswaar aan dat zijn eigen afstelling in Baku niet klopte, maar had wel het gevoel dat Red Bull met de aangepaste vloer in de goede richting werkte. "Dat dacht ik ook", haakt Marko in. "Ik ben dan ook negatief verrast." Normaliter wijst de Oostenrijker op vrijdag nog wel eens naar de motorstanden, maar dat is in Singapore ook niet het geval. "Nee, dat is niet de verklaring."

Het contrast met het eigen zusterteam is groot. Zo gaat de RB-auto best aardig over de hobbels en kerbstones en toonde Yuki Tsunoda zich in de long runs sneller dan de Red Bull Racing-coureurs: "Ik weet niet hoe dat kan. Vooral niet na Baku, aangezien ze helemaal geen nieuwe onderdelen hebben meegenomen naar deze race. We moeten zien hoe het verder gaat. Yuki was ongelooflijk snel op de harde banden. Ik heb geen verklaring, sorry."

Desondanks moet die verklaring er wel rap komen. Pierre Waché heeft deze website laten weten dat Red Bull problemen op stratencircuits heeft die fundamenteel met het ontwerp van de auto samenhangen. Ze zouden volgens de technisch directeur pas in de aankomende winter te verhelpen zijn, al legt Marko zich daar niet zomaar bij neer: "Nee, dat kunnen we niet accepteren. We moeten de dingen voor elkaar krijgen zodat we competitiever worden. Ik heb net gekeken en onze pace was hetzelfde als Colapinto..." Het betekent dat Marko nog steeds alle hoop op Austin heeft gevestigd, vanaf daar moet het aanmerkelijk beter. Gevraagd of dat de grote stap wordt, luidt het antwoord: "Het zal wel moeten."

Video: Samenvatting van de tweede F1-training in Singapore