Marko over optreden Albon: "Gooide een zeker podium weg"

“Ik heb gemengde gevoelens, ik ben een beetje in de war”, aldus Albon vlak na de race, die hij vanaf P4 was gestart. “Die start was erg slecht, maar daarna hadden we prima grip en kon ik me naar voren vechten.”

Omdat de Britse Thai pas als één van de laatste van de regenbanden naar de intermediates wisselde was hij zelfs even de leider in de wedstrijd. Zijn late pitstop gooide hem terug naar de zesde plaats, maar al vrij snel wist hij Lewis Hamilton en Sebastian Vettel voorbij te gaan en achter Max Verstappen en de beide Racing Points op de vierde plaats te belanden. Een fout van Verstappen leverde zelfs tijdelijk P3 op. “Eerlijk gezegd dacht ik op dat moment dat ik voor de overwinning kon gaan. Alles ging volgens plan.”

In zijn haast om ook Sergio Perez en Lance Stroll in te halen, lette Albon echter te weinig op zijn banden, die er rap aangingen. De achterstand op het leidende duo liep weer op en een spin in bocht 4 zorgde ervoor dat Hamilton hem weer kon inhalen. Tot dat moment had Red Bull-adviseur Helmut Marko “een relatief goede race” gezien van zijn pupil, maar de spin was een cruciale fout. “Hij gooide met die spin een zeker podium weg”, aldus de Oostenrijker tegen Sky Sports F1. Na het incident ging Albon naar binnen voor een nieuw setje inters, hij kwam als vijfde terug op de baan, maar moest uiteindelijk zijn meerdere erkennen in Sainz en Verstappen en finishte als zevende.

Nog geen besluit over toekomst Albon

Uiteraard werd Marko na afloop van de race gevraagd of Albon op Istanbul Park voldoende had laten zien om een stoeltje voor 2021 te rechtvaardigen, maar de Oosterijker was nog niet bereid om conclusies trekken. “Dit was een uniek weekend. We zullen er zeker nog eens naar kijken, maar de evaluatie zal pas na Abu Dhabi komen”, bezwoer Marko. Tot die tijd hoeven we dus niet op een besluit te rekenen.