Afgelopen week konden de teams en coureurs op het Circuit de Barcelona-Catalunya voor het eerst uitgebreid kennismaken met hun nieuwe Formule 1-bolides. Het zijn de eerste auto’s die onder het geheel nieuwe technisch reglement voor 2022 zijn ontwikkeld en dat maakte de driedaagse test in Spanje een belangrijk moment voor eenieder om te zien hoe ze ervoor staan met de start van het seizoen in aantocht. Het maakt het tegelijkertijd ook moeilijk om echte conclusies te trekken naar aanleiding van de test, aangezien alle teams hun eigen programma afwerkten en lang niet iedereen bezig was met het rijden van snelle rondetijden.

Ook voor de teams is het hierdoor enigszins gissen naar hoe de verhoudingen daadwerkelijk zijn. Zo klokte Mercedes de twee snelste tijden van de week, maar daar hadden Lewis Hamilton en George Russell wel de zachtste C5-band voor nodig. Red Bull Racing-coureur Sergio Perez klokte op C4-banden de derde tijd en Max Verstappen was op de C3 de nummer zes. Samen met de 358 afgelegde ronden zorgt dat voor een prima gevoel bij de Oostenrijkse formatie, vertelt adviseur Helmut Marko. “We zijn tevreden. Ik weet zeker dat we meer brandstof aan boord hadden dan de meeste anderen”, stelt hij tegenover F1-Insider. Qua verhoudingen heeft hij een vermoeden hoe de kaarten geschud zijn: “Ik denk dat we op gelijke hoogte zitten met Mercedes en net iets voor Ferrari.”

Bij RTL Duitsland ging Marko iets dieper in op de krachtsverhoudingen in 2022. Hij voorziet drie teams in de strijd om de successen, maar weet ook dat de uiteindelijke slagvolgorde in Bahrein in de komende weken bepaald wordt. “Ferrari heeft zeker een stap vooruit gezet. Ik zie vooraan dat naast Mercedes en Red Bull ook Ferrari erbij is gekomen. Ik geloof dat er voor de eerste race weinig verschuivingen zullen zijn in de rangorde, maar de finetuning gaat bepalen welke van de drie genoemde teams de kopstart pakt”, aldus Marko, die McLaren ondanks de prima test momenteel als vierde team ziet. “De afstanden zijn echter kleiner dan ze de afgelopen jaren waren. Ik denk dat McLaren sterker geworden is, maar zij zitten er nog niet helemaal vooraan bij.”

Snelheid en gereden afstand stemmen tevreden

Binnen Red Bull zelf overheerst na de test in Barcelona het goede gevoel. “Over de gehele linie waren zowel de snelheid als de afgelegde afstand naar tevredenheid”, vertelt Marko. Het concept van de nieuwe F1-auto’s werkt volgens hem goed, nu gebleken is dat de coureurs elkaar iets beter kunnen volgen in de bochten. Ook het gevoel van de coureurs in de RB18 is tot dusver goed. “Zowel Sergio Perez als Max Verstappen is in de auto gestapt en zei ‘ja, dat voelt goed aan’. We hebben natuurlijk nog zwakke plekken, maar het schijnt dat die met relatief weinig technische inzet opgelost kunnen worden. De eerste indruk was dus een goede.”