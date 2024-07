Marko over opleiding Red Bull: "Ik zoek geen nieuwe Verstappen"

Met Max Verstappen heeft Red Bull Racing de laatste drie wereldkampioenschappen bij de coureurs gewonnen. De teller van de Nederlander staat inmiddels ook op 61 Grand Prix-zeges, waardoor hij op dat gebied de succesvolste coureur uit het opleidingsprogramma van Red Bull is. Momenteel behoren Liam Lawson en Arvid Lindblad tot de hoogst aangeschreven rijders uit het Red Bull Junior Team. Je zou verwachten dat een van hen tot de nieuwe Verstappen gebombardeerd wordt, maar niets blijkt minder waar. "Allereerst zoek ik niet naar een nieuwe Max, want Max is uniek", zegt Helmut Marko dan ook in gesprek met GrandPrix247.com als hij gevraagd wordt of Lindblad of Lawson mogelijk de nieuwe Verstappen kunnen worden.

Dat neemt niet weg dat Marko gecharmeerd is van Lindblad, die in Silverstone beide Formule 3-races won. "Hij is pas 16 jaar oud, dus het is moeilijk te zeggen. We zagen echter ook de hoofdrace in Silverstone, waar hij enorm onder druk stond van de twee jaar oudere en veel meer ervaren [Gabriele] Mini. Hij hield hem achter zich en uiteindelijk rookte Mini zijn banden op terwijl hij op Arvid jaagde. Voor zijn leeftijd is hij heel volwassen en heeft hij heel veel vertrouwen, net als Lawson."

Red Bull bevindt zich momenteel in een situatie waarin Sergio Pérez al een contractverlenging heeft getekend, maar tegelijkertijd ondermaats presteert. Zo zijn er diverse clausules in zijn contract opgenomen die het mogelijk maken om de Mexicaan alsnog naar de uitgang te sturen. "In de zomerstop hebben we een evaluatie van wat we gaan doen", vertelt Marko, die het echter geen optie vindt om Lawson of Lindblad meteen naar de hoofdmacht te halen als teamgenoot van Verstappen. "Het beste zou zijn om ze eerst een jaar bij RB F1 Team te geven, om daarna de stap naar Red Bull Racing te zetten", vervolgde de Oostenrijker. "Misschien zijn Lawson en Lindblad over twee, drie jaar rijp voor Red Bull Racing."

Marko weet echter ook dat het onzeker is of Verstappen tegen die tijd nog voor Red Bull racet. De afgelopen maanden is veelvuldig gespeculeerd over een mogelijk vertrek van de Nederlander, wiens contract nog tot en met 2028 doorloopt. "Als Max niet meer geniet van F1 en niet meer verder wil, dan komt hij naar ons en zegt hij 'dankjewel, dat was het'", beseft Marko, die niet denkt dat Verstappen dan helemaal stopt met racen. "Ik gok dat een van zijn dromen is om met Jos naar Le Mans te gaan. Dat zou een hele ervaring zijn, maar ik wil daar niet de teambaas zijn vanwege de twee sterke karakters. Het kan echter een geweldige ervaring worden."