Marko opgelucht met P2 Verstappen: “McLaren favoriet voor race”

Net als de voorbije F1-weekenden bood de kwalificatie op het Circuit de Barcelona-Catalunya zaterdag veel spanning. Uiteindelijk ging Lando Norris er met de pole-position vandoor, door Max Verstappen in de slotfase van Q3 met twintig duizendsten van een seconde verschil te verslaan. Red Bull-adviseur Helmut Marko is tevreden met het resultaat, omdat hij er in aanloop naar de sessie niet gerust op was.

“Opluchting”, antwoordde Marko na de kwalificatie voor de camera van het Duitse Sky op de vraag welk gevoel overheerst. Eerder op de dag eindigde Verstappen nog op P4 in de laatste vrije training, achter Carlos Sainz, Norris en Charles Leclerc. Marko: “Na de derde oefensessie waren we er absoluut niet zeker van of we überhaupt de voorste twee startrijen zouden halen.”

Dat is uiteindelijk ruim gelukt en het had niet veel gescheeld of Verstappen had zelfs pole gepakt. Marko weet waar Norris het verschil heeft gemaakt. “Bocht 4 is waar we het hebben verloren van Lando”, vervolgde de Oostenrijker. “We waren sneller in de eerste en derde sector. Al met al ging het dus de goede kant op. Wat het bizarre is, is het vinden van de juiste bandenspanning. Ik bedoel: met alle technieken - je hebt simulatoren en nog veel meer - is dan de bandenspanning het laatste beetje dat het verschil maakt.”

“Het is duidelijk dat McLaren de laatste races een enorme inhaalslag heeft gemaakt en dat het nu voor alle circuits en banden een goede auto heeft. Je kan niets meer voor vanzelfsprekend aannemen”, constateerde Marko. Vooruitkijkend naar de race, zei hij: “Als we naar de lange runs van vrijdag kijken, dan is McLaren de duidelijke favoriet. Maar met de veranderingen die we hebben doorgevoerd, kunnen we aannemen dat we de banden beter voor elkaar hebben", refereerde hij aan de andere achtervleugel waarmee Verstappen vrijdag reed. "We moeten ook afwachten of het droog blijft, dat is de andere vraag. Als het zo blijft, krijgen we waarschijnlijk een tweestopper. De pitstops en de juiste timing zijn dan cruciaal. Hopelijk komt de safety car voor ons op het juiste moment of hopelijk komt die helemaal niet. Een safety car is hier niet heel waarschijnlijk.”

